Украина запустила собственное производство 155-мм артснарядов

Украина запустила собственное производство 155-мм артснарядов3
- 14.09.2024, 21:51
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Производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.
Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, заявил бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen.
- Не могу сказать много, но мы запустили собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, - сказал он.
Также отмечается, что под руководством Камышина производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.
- К концу года оно увеличится втрое. Продолжаем ехать дальше, - добавил он.