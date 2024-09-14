закрыть
14 сентября 2024, суббота, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина запустила собственное производство 155-мм артснарядов

3
  • 14.09.2024, 21:51
  • 1,796
Украина запустила собственное производство 155-мм артснарядов

Производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, заявил бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

- Не могу сказать много, но мы запустили собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, - сказал он.

Также отмечается, что под руководством Камышина производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

- К концу года оно увеличится втрое. Продолжаем ехать дальше, - добавил он.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов