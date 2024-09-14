Украина запустила собственное производство 155-мм артснарядов 3 14.09.2024, 21:51

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Производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, заявил бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

- Не могу сказать много, но мы запустили собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов, - сказал он.

Также отмечается, что под руководством Камышина производство оборонной продукции в Украине увеличилось вдвое.

- К концу года оно увеличится втрое. Продолжаем ехать дальше, - добавил он.

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