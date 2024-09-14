«Ее надо остановить»: британский полковник о последствиях отказа от ударов вглубь территории РФ 1 14.09.2024, 22:15

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Великобритания может самостоятельно предоставить разрешение Украине бить вглубь России.

Великобритания последовательно поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия. Поэтому Лондон в контексте разрешения Киеву бить западным дальнобойным оружием по российской территории, отмечает, что наша страна имеет право на самооборону.

В то же время США пока не дали разрешения бить вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Полковник армии Великобритании в запасе Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал «24 Каналу», что нельзя исключать сценария, когда Лондон самостоятельно предоставит Киеву возможность наносить удары по территории России.

Ситуация может измениться

Британское правительство хотело бы предоставить Киеву полномочия использовать свое оружие по российской территории.

- Есть важный момент. Позиция Вашингтона, который расположен за 3 тысячи миль за Атлантическим океаном, несколько отличается от позиции Лондона, который географически и психологически значительно ближе к Украине и войне с Россией, – подчеркнул он.

В то же время существуют другие стремления. В зависимости от результатов выборов в США, которые состоятся в ноябре, ситуация может измениться. Тогда, как отметил он, Великобритания могла бы сама предоставить Киеву разрешение на использование ракет большой дальности.

- Надеюсь, что новое правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером осознаёт, что должно помочь Украине. Это означает дать ей все возможное, чтобы она победила Россию. Ведь ее надо остановить. Если это не произойдет, придется бороться с россиянами в Европе. Тогда эта война может потенциально перерасти в Третью мировую, – отметил полковник армии Великобритании в запасе.

В противном случае, по его мнению, Великобритании также придется воевать. Гораздо лучше как можно скорее победить россиян, чем затягивать эту войну на несколько лет по всей Европе.

- Поэтому правительство Великобритании должно гарантировать Украине получение всего, что уже было предоставлено, и планировать поставлять еще больше в будущем. Мы много говорили о ракетах Storm Shadow и разрешениях на удары по территории России. Это самое важное решение, которое правительство должно принять, – подчеркнул Хемиш де Бреттон-Гордон.

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