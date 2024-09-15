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Россияне придумали новую схему депортации украинских детей

  • 15.09.2024, 4:10
Россияне придумали новую схему депортации украинских детей
иллюстративное фото

Преступную деятельность развернули на базе детского хосписа.

Российские военные придумали новую схему депортации украинских детей. В этот раз они решили под видом «заботы» вывозить больных и сирот.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

«Россияне применяют новую схему депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В РФ из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под видом «заботы» принудительно вывозят больных и сирот», - сообщили в центре.

По данным SPRAVDI, для придания своим действиям якобы «законности» и «гуманизма», коллаборанты называют это «эвакуацией» или «реабилитацией».

Преступную деятельность россияне развернули на базе детского хосписа «Одуванчики».

«Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию», - добавили в ЦНС.

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