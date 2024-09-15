Россияне придумали новую схему депортации украинских детей
- 15.09.2024, 4:10
Преступную деятельность развернули на базе детского хосписа.
Российские военные придумали новую схему депортации украинских детей. В этот раз они решили под видом «заботы» вывозить больных и сирот.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
«Россияне применяют новую схему депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В РФ из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под видом «заботы» принудительно вывозят больных и сирот», - сообщили в центре.
По данным SPRAVDI, для придания своим действиям якобы «законности» и «гуманизма», коллаборанты называют это «эвакуацией» или «реабилитацией».
Преступную деятельность россияне развернули на базе детского хосписа «Одуванчики».
«Под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в Россию», - добавили в ЦНС.