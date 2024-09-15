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Загнали в котел: в Курской области 8 тысяч военных РФ попадают в окружение

  • 15.09.2024, 8:14
  • 5,322
Загнали в котел: в Курской области 8 тысяч военных РФ попадают в окружение

Украинская бронетанковая колонна зашла в тыл врага.

По данным Telegram-канала подразделения БПЛА Khorne, ВСУ могли прорвать российскую границу на еще одном участке в Курской области. И что теперь российским войскам придется оставлять территории, чтобы избежать окружения.

Украинские военные могли прорвать российскую границу на еще одном участке в Курской области. Об этом сообщил ряд украинских Telegram-каналов, среди прочих паблик подразделения БПЛА Khorne.

По их утверждениям, украинские силы прошли на глубину «нескольких километров». На выложенном видео запечатлена украинская бронетанковая колонна, которая, по словам авторов публикации, движется к населенному пункту Веселое, в российском тылу. Сообщается, что войскам РФ придется оставлять территории, чтобы избежать окружения.

Теперь усилиями ВСУ российская группировка войск численностью порядка 8 тысяч человек может оказаться в «котле» в Курской области, об этом также пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

«У них есть два варианта — оставить больше территории или попасть в котел, — объяснил он, добавив, что в шахматах такое положение называют «вилкой». — Конь в любом случае что-то забирает: или ферзя или ладью».

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