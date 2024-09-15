ВСУ перемололи колонну из 46 единиц бронетехники оккупантов на Покровском направлении
- 15.09.2024, 8:25
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Россияне шли на прорыв к селу Острые Донецкой области.
14 сентября стало известно, что на Покровском направлении 21-й Отдельный батальон специального назначения Отдельной президентской бригады, 46-я Отдельная аэромобильная бригада и 59-я Отдельная мотопехотная бригада ВСУ разгромили колонну бронетехники армии РФ, пошедшую на прорыв к селу Острые Донецкой области.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показано, как слитные удары артиллерии останавливают вражескую колонну из 46 танков, БТР и БМП.
На записи заметно, как массированная атака артиллерии «пригвождает» бронетехнику к месту, передние танки взрываются за секунды. Далее вражескую технику на Покровском направлении начинают методично уничтожать ударами беспилотников.