ВСУ перемололи колонну из 46 единиц бронетехники оккупантов на Покровском направлении 15.09.2024, 8:25

2,556

Россияне шли на прорыв к селу Острые Донецкой области.

14 сентября стало известно, что на Покровском направлении 21-й Отдельный батальон специального назначения Отдельной президентской бригады, 46-я Отдельная аэромобильная бригада и 59-я Отдельная мотопехотная бригада ВСУ разгромили колонну бронетехники армии РФ, пошедшую на прорыв к селу Острые Донецкой области.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показано, как слитные удары артиллерии останавливают вражескую колонну из 46 танков, БТР и БМП.

На записи заметно, как массированная атака артиллерии «пригвождает» бронетехнику к месту, передние танки взрываются за секунды. Далее вражескую технику на Покровском направлении начинают методично уничтожать ударами беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com