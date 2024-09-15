закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Борис Джонсон и 5 экс-министров обороны призвали Стармера разблокировать Storm Shadow для ВСУ

  • 15.09.2024, 8:33
Борис Джонсон и 5 экс-министров обороны призвали Стармера разблокировать Storm Shadow для ВСУ
Фото: Ben Stansall/AFP/Getty Images

Лидерство Британии среди союзников снова нужно Украине.

Экс-премьер-министр Борис Джонсон и пять бывших руководителей Министерства обороны призвали действующего премьера Кира Стармера позволить Украине бить по территории РФ ракетами Storm Shadow без ограничений.

Как пишет Sunday Times, Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс и Джонсон предупредили Стармера, что любые дальнейшие промедления подбодрят правителя РФ Владимира Путина в отношении агрессии.

По словам Уоллеса, бездействие сейчас сделает Великобританию «умиротворителем» Москвы. Уильямсон подчеркнул, что это станет «невыполнением обязанностей». Джонсон добавил, что нет никакой мыслимой причины для промедления.

«Вместо того, чтобы ждать формального одобрения со стороны США, сэр Кейр должен предоставить президенту Зеленскому то, что отчаянно нужно сегодня. Именно так мы взяли на себя нашу глобальную лидерскую позицию в поддержке Украины. Мы начали действовать. За нами последовали другие. И именно такое лидерство сегодня снова нужно Украине», - подчеркнул Шаппс.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов