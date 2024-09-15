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Лукашенко напакостил белорусам, а «разгребать» приходится Кочановой

  • 15.09.2024, 8:39
  • 2,722
Лукашенко напакостил белорусам, а «разгребать» приходится Кочановой

Диктатор урезал соцпакет.

Председателю «совета республики» Наталье Кочановой во время приема граждан 12 сентября в Ивье пожаловались на изменение по соцобслуживанию, которое заработать с 1 октября. Так, к этому числу по указу Александра Лукашенко частные пансионаты, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам, должны пройти лицензирование. Но на практике возникла нестыковка, на которую и пожаловались Наталье Кочановой, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что произошло

С 1 июля в Беларуси по указу Александра Лукашенко урезали соцпакет, который государство ранее гарантировало населению. К примеру, попасть в дома-интернаты стало сложнее, а соцуслуги от частников, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам, попали под лицензирование. Частники должны до 1 октября этого года получить лицензию от местных властей. Ранее подобное лицензирование ввели для школ, из-за чего закрылись многие частные.

В Беларуси насчитывается по меньшей мере 15 частных домов престарелых. Только у одной из сетей есть пансионаты в десяти городах Беларуси.

В Минтруда ранее продвигали создание специального реестра тех, кто оказывает соцуслуги, но от этой идеи в итоге отказались.

О чем попросили Кочанову?

Минчанка Надежда на прием в Ивье приехала с предложением о законодательном регулировании положений, связанных с деятельностью частных пансионатов. Женщина, которая организовала в Минском районе такой пансионат для пожилых людей, обратила внимание Натальи Кочановой на то, что с 1 октября этого года вступает в силу постановление о лицензировании частных пансионатов, в котором не был предусмотрен переходный период.

«С 1 октября все частные организации должны пройти лицензирование. Сделать это не получается из-за требований МЧС. Наши объекты — жилые дома, и те требования, которые выставляет Министерство по чрезвычайным ситуациям, подходят лишь для административных зданий», — рассказала Надежда.

Наталья Кочанова отметила, что вопрос организации деятельности подобных учреждений актуален.

«В ближайшее время поедем, посмотрим, как работают наши органы соцзащиты. Министерство труда совместно с Министерством внутренних дел должны провести инвентаризацию таких учреждений», — сказала Кочанова.

Напомним, ранее Наталье Кочановой уже жаловались из-за указа Александра Лукашенко, которым урезали соцпакеты, который ранее государство гарантировало населению.

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