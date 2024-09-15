«Газпром» теряет последних клиентов в Европе Телеграм-канал «Запретное мнение»

15.09.2024, 8:45

Один из результатов войны Путина для РФ.

Один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе объявил о прекращении закупок газа в РФ, которые продолжались десятилетиями.

Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из РФ.

Вместо газа «Газпрома» компания договорилась о поставках из Северной Африки, Северного моря, а также заключила контракты с экспортерами СПГ в объемах, покрывающих 12% газового потребления в Австрии.

«Из-за агрессивной войны Путина против Украины независимость от газа из РФ стала критически важной для безопасности поставок», — заявил, комментируя решение, Петер Ханке, глава канцелярии Вены по экономическим вопросам.

Все домохозяйства, коммерческие потребители и электростанции будут использовать газ нероссийского происхождения уже с 2025 года.

В будущем Австрия собирается начать требовать от поставщиков газа сертификаты, доказывающие, что газ не поступил из РФ.

При этом повышения цен для потребителей не произойдет, заверил глава компании Михаэль Штребль.

Австрия остается последней из стран Западной Европы, кто продолжает закупать львиную долю газа в РФ: доля «Газпрома» на рынке страны зимой 2024 года достигала 97-98%, а по состоянию на май снизилась до 83%.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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