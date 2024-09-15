Брестский потоп: чиновники пожаловались горожанам на опавшие листья 8 15.09.2024, 8:54

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Водителям и пешеходам дали странный совет.

14 сентября некоторые улицы Бреста залило после проливного дождя, накрывшего город.

В городе прошел обильный ливень, после чего Брест превратился в «маленькую Венецию». Жителям города приходилось перепрыгивать через огромные лужи.

Чиновники брестского горисполкома заявили, что виной потопа на улицах города после сильного дождя стали опавшие листья.

«Ливневка работает в штатном режиме, но иногда стихия преподносит сюрпризы. Во время сильного дождя и ветра на дорогу падают листья и ветки, которые забивают решетки ливневой канализации, снижая ее пропускную способность. Это также вносит свой вклад в подтопления», — говорится в сообщении горисполкома.

Уточняется, что специалисты брестского ДЭП работают в усиленном режиме. Проведены и продолжаются дополнительные мероприятия по механической и гидротехнической очистке дождевой канализации в проблемных точках: Советская, Пушкинская, Гоголя, Красногвардейская, Пронягина.

В завершении сообщения власти города не нашли ничего лучше, чем посоветовать жителям — автомобилистам и пешеходам, — просто обходить (объезжать) стороной наиболее затопленные места.

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