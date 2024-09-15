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Большой семейный кроссовер Volkswagen рассекретили до презентации

  • 15.09.2024, 9:18
  • 3,210
Большой семейный кроссовер Volkswagen рассекретили до презентации
Фото: carscoops.com

Авто кардинально изменится внешне.

В интернет попали фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер дебютирует в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen Atlas 2025 рассекретили в Китае (там кроссовер продается под названием VW Teramont Pro). Его дизайн кардинально изменился и получился довольно необычным. У него крупные фары, расширенные крылья и прозрачная вставка на месте радиаторной решетки. Фонари соединены черной лакированной накладкой, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же, кроссовер Volkswagen несколько подрос в размерах.

Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Atlas 2025:

длина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

высота — 1788 мм;

колесная база — 2980 мм.

Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Atlas не показали, однако известно, что он станет просторнее. На передней панели, скорее всего, установят три диплее.

Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с., а позже линейку пополнит гибридная модификация. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

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