Большой семейный кроссовер Volkswagen рассекретили до презентации
- 15.09.2024, 9:18
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Авто кардинально изменится внешне.
В интернет попали фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер дебютирует в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Volkswagen Atlas 2025 рассекретили в Китае (там кроссовер продается под названием VW Teramont Pro). Его дизайн кардинально изменился и получился довольно необычным. У него крупные фары, расширенные крылья и прозрачная вставка на месте радиаторной решетки. Фонари соединены черной лакированной накладкой, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же, кроссовер Volkswagen несколько подрос в размерах.
Габариты Volkswagen Atlas 2025:
длина — 5158 мм;
ширина — 1991 мм;
высота — 1788 мм;
колесная база — 2980 мм.
Салон Volkswagen Atlas не показали, однако известно, что он станет просторнее. На передней панели, скорее всего, установят три диплее.
Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с., а позже линейку пополнит гибридная модификация. Ожидаются версии с передним и полным приводом.