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Набиуллина прописала Путину «шоковую терапию»

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  • 15.09.2024, 9:27
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Набиуллина прописала Путину «шоковую терапию»
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА
Фота: TASS

Российская экономика приближается к точке надлома.

Накачанная стероидами из триллионов рублей военных расходов российская экономика приближается к точке надлома. Пока чиновники отчитываются о победе над санкциями, хвастаются ростом ВВП и повышением доходов сотен тысяч отправленных на войну бедняков, российский Центробанк тихо «бьет тревогу».

На заседании в пятницу ЦБ в седьмой раз раз поднял ключевую ставку и довел ее до 19% годовых — уровня, который за последние два десятилетия экономика видела лишь однажды — в первые недели вторжения в Украину, когда по России ударило «цунами» западных санкций.

ЦБ рассматривал повышение ставки до 20% и, возможно, пойдет на это на следующем заседании, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По уровню ставок Россия уже поровнялась с государствами-банкротами и странами третьего мира. Текущая ставка ЦБ РФ выше, чем в Замбии (13,5%), Гамбии (17%), Пакистане (17,5%) и приближается к уровню Анголы (19,5%). А ее дальнейший рост поставит Россию в один ряд с Зимбабве (20%) и Ливаном (20%).

Такие ставки, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сродни «шоковой терапии» для экономики. Но от чего Россию лечит ЦБ? По итогам августа официальная инфляция от Росстата составила 9,05% и по сравнению с июлем замедлилась впервые более чем за год. Инфляционные ожидания потребителей составляют 12,9%. Это ниже, чем в декабре прошлого года (14,2%), и меньше, чем до войны (13,7% в январе-2022).

То, что делает ЦБ, — это «мера из категории отчаянных, чтобы вовсе не утратить управляемость и не скатиться к инфляции 20% и выше», пишет Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». Условия, чтобы скатиться в кризис, созданы, считает он. Главное из них — это триллионные вливания в оборонные заводы и раздача денег контрактникам и добровольцам, которые создают в экономике навес денежной массы, не обеспеченной товарами.

«Бюджетный импульс, все более сосредоточенный вокруг спецоперации, не ослабевает. Хотя с точки зрения экономики это уже не импульс, а подпитка ее существования», — констатирует Хохрин. За первую половину года правительство потратило по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей, а к концу года военные расходы могут достичь 13 трлн рублей, или 7-8% ВВП, оценивает Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

В принятый в прошлом году закон о бюджете было заложено сокращение военных статей на 2,3 трлн рублей в 2025 году. Но с тем, как развиваются события, в этом верится в уже с трудом, говорит инвестбанкир Евгений Коган.

Выход инфляции из-под контроля и погружение экономики в кризис в таких условиях — вопрос времени, считает Хохрин: «Госсектор и все больше зависит от бюджетного финансирования и все больше занят непроизводительной или нерентабельной работой. Ограничения на производительный, частный в особенности, сектор все заметнее. Через 3,5 месяца к выросшей ключевой ставке добавится рост налогов. Достаточно, чтобы создать перекосы, несовместимые с относительно пристойной жизнью».

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