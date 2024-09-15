В деревенской школе в Гомельской области водится «привидение»? 8 15.09.2024, 9:35

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Об этом показали сюжет по госТВ.

Учителей и учащихся Грабовской средней школы в Гомельской области пугает привидение. Об этом заявили в эфире гостелеканала ОНТ.

В сюжете школьники, педагоги и сторожа утверждают, что периодически видят в школе что-то похожее на прозрачный силуэт женщины, напоминает дым.

Отмечается, что эта история долгое время не имела огласки, но теперь в сельской школе решили рассказать о загадочном явлении, которое наблюдают. Некоторые ученики рассказали также, что вечером иногда свет включается сам по себе, дверь может неожиданно открыться или слышен женский голос из другой части здания. По словам старшеклассников, ощущения у них такие, что как будто «за спиной кто-то дышит в затылок, но ты оборачиваешься — и никого нет», некоторые, по их утверждениям, ощущали «холодные прикосновения», но тоже никого не видели рядом.

В сюжете говорится, что чаще всего существо появляется перед молодыми неженатыми парнями, но в то же время пытается войти в контакт и с девушками. Появляется исключительно в темное время суток. По данным телеканала, в последнее время призрак облюбовал кабинет литературы. Съемочная группа ждала его именно там, но никто так и не появился.

«Те, кто видел школьное привидение, говорят, что в полнолуние сущность буянит сильнее обычного. Очевидцы описывают фигуру как женскую, с длинными волосами, с одеждой, правда, все не так однозначно: кто-то видит ее в черном, кто-то в светлом», — говорится в сюжете.

Также отмечается, что чужим привидение не показывается, надо якобы подождать пару часов, что оно изучило гостя, потом, возможно, и случится встреча. В сюжете утверждается, что во время съемок ночная гостья «тянуть не стала: на этаже сам по себе включился свет».

По словам автора сюжета, о полтергейсте говорят не только дети, но и взрослые, поэтому ему она не кажется выдумкой.

«Силуэт женский был, это явно, я пошел, как гусар следом, я понял, что это не человек. Это меня остановило», — утверждает рабочий по комплексному обслуживанию зданий Грабовской средней школы Валерий Приходько. Он рассказал, что сидел на вахте и увидел таинственный образ на лестнице, который быстро растворился, словно дымка.

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