Россияне массово сдают ВСУ кадыровцев, технику и склады в Курской области 15.09.2024, 9:42

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Также информаторы помогли сбить редкий БПЛА россиян.

Все чаще российские военные и гражданские идут на сотрудничество с Вооруженными силами Украины. Так, жители Курской области массово сообщают о кадыровцах, потому что только так могут защититься от них, складах боеприпасов и перемещении техники.

«Также почти за каждым результативным ударом вглубь временно оккупированных территорий стоят люди, которые предоставляют информацию о позициях ПВО, складах боеприпасов или перемещении российских подразделений», - рассказали в Центре национального сопротивления.

В ЦНС напомнили, как в конце августа на Курском направлении подразделения Сил обороны сбили очень редкий разведывательно-ударный БПЛА «Орион» - «такой себе российский «Байрактар» на минималках».

Всего РФ произвела 30 таких дронов, из которых уже по меньшей мере 7 - сбиты. Их стоимость неизвестна, но инвестиции в этот проект составили около $30 млн.

Производством этих БПЛА занимается российское акционерное общество «Кронштадт», расположенное в городе Санкт-Петербург. Кроме «Ориона» оно выпускает еще несколько других беспилотников и систем для них. По данным ЦНС, в уничтожении этого дрона помог информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов, и связан с «Кронштадтом».

Это лицо вышло на контакт с представителями определенных подразделений ВСУ и предложило передать информацию о БПЛА, системе управления, подготовке персонала, а главное - как именно захватчики применяют «Орионы» против наших войск. Получив полную информацию Воздушные силы устроили засаду и сбили дорогостоящую российскую «птичку».

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