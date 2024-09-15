Раскрыты детали плана победы Зеленского
- 15.09.2024, 9:48
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В стратегии есть одно главное требование.
В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США, чтобы представить свою стратегию относительно победы Украины в войне против РФ. В частности глава украинского государства представит ее президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
В то же время издание BILD сообщило, что в стратегии есть требование разрешить развертывание западного дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, таким образом это будет «временное замораживание ситуации».
«Зеленский сейчас хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя», - отметил военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене для BILD, комментируя план победы украинского президента.
По словам эксперта, для этого Зеленскому нужно «решение президента Байдена».
В то же время Зеленский на Ялтинской конференции по европейской безопасности в Киеве заявил, что Украине нужны пакеты военной помощи от западных стран, которые были предоставлены лишь частично или с опозданием на много месяцев.
«Из более 60 обещанных истребителей F-16 в Украину пока прибыло только шесть. До сих пор нет ни одного следа от 400 тяжелых бронированных машин из Германии, которые должны были быть доставлены в Украину с начала года», - напомнили в BILD.
Кроме того, Зеленский надеется, что мир изменит свое отношение к РФ и наконец поддержит Украину в победе над агрессором.
«Если нет, мир проиграет Владимиру Путину. И это будет одной из самых больших трагедий в истории», - подчеркнул глава украинского государства во время Ялтинской конференции.