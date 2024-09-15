Лето решило задержаться в Беларуси1
- 15.09.2024, 9:50
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Синоптики рассказал о погоде на следующей неделе.
Лето решило задержаться в Беларуси. Прохладные ночи и теплые дни создадут комфортные условия. Температура ожидается на 4-6°С выше нормы. Об этом в эфире «Метеогида» рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
В начале недели обойдется без дождей. В ночное и утреннее время будут сгущаться непродолжительные туманы. Влажность до 60 процентов. Ночью от +11 до +17°С, днем в понедельник +26…+29°С, во вторник до +28°С.
В середине недели скажется влияние антициклона с центром над Балтийским морем. Без существенных осадков. Ветер восточный, умеренный. Влажность до 40 процентов. Температура ночью от +10 до +15°С, днем +25 … + 28°С.
Предварительно, в начале второй половины недели погодные условия продолжит формировать область высокого атмосферного давления, которая сохранит переменную облачность, по-прежнему без дождей. Влажность до 40 процентов. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Ночью от +9 до +14°С. Днем в четверг +24 … +27°С, в пятницу +19 … +24°С.
В выходные — переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер восточной четверти, умеренный. Влажность до 70 процентов. Ночью +11 … +17°С, в середине дня в субботу +22 … +26°С, в воскресенье +23 … +27°С.