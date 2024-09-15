Британский полковник рассказал, когда Лондон разрешит Украине бить Storm Shadow по РФ 1 15.09.2024, 10:08

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Ситуация может резко измениться.

Власти Великобритании могут самостоятельно разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории РФ. Пока Лондон оглядывается на Вашингтон в этом вопросе, но ситуация может измениться после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Такую точку зрения озвучил полковник ВС Соединенного Королевства в запасе Хэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии «24 каналу».

Военный выразил надежду, что новое британское правительство во главе с Киром Стармером осознает необходимость предоставления помощи Украине.

«Это означает дать ей все возможное, чтобы она победила Россию», - подчеркнул полковник.

По его словам, если Кремль не остановить в Украине, с ним придется вести борьбу на территории Европы, а это означает, что потенциально война может перерасти в третью мировую.

Полковник акцентировал внимание, что в последнее время было много сказано о необходимости снятия всех ограничений на использование украинской армией ракет Storm Shadow.

«Это самое важное решение, которое правительство должно принять», - добавил собеседник.

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