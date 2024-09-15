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У пропагандистов началась паника из-за высадки десанта ВСУ в тылу армии РФ в Курской области

  • 15.09.2024, 10:20
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У пропагандистов началась паника из-за высадки десанта ВСУ в тылу армии РФ в Курской области

Ситуация для россиян тяжелая.

Российские провоенные паблики пишут об ухудшении ситуации для войск РФ в районе села Веселое Глушковского района Курской области. В Z-каналах нарастает паника из-за успехов украинской армии в районе третьего прорыва границы России в Курской области.

К вечеру субботы российский провоенный паблик «Два майора» пишет о тяжелой ситуации для войск РФ в населенном пункте Веселое Глушковского района, передает Dialog.UA.

Сообщается, что украинская армия закрепляется в этом селе. Помимо этого, ВСУ высаживают десант в населенном пункте Новый Путь.

«Идут бои в Веселом, противник закрепляется. Технику ВСУ тащат в н.п. Новый Путь, высаживают десант и убывают назад. Информация на уточнении. Нашими контактами ситуация оценивается как тяжелая», - говорится в сообщении.

Если информация Z-каналов подтвердится, то это будет означать, что ВСУ уже находятся в двух селах в третьем месте прорыва границы на Курщине - Веселом и Новом Пути.

Прорывом границы в этом месте украинская армия вышла «за спиной» группировки российских войск на Глушковском направлении.

Тем временем спутники NASA, пролетавшие над Веселым и Новым Путем в субботу в 11:00 и 13:00, зафиксировали пожары в этих населенных пунктах.

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