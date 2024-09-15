«Мама сразу начала причитать, зачем нам «такой» 1 15.09.2024, 10:36

История белоруски, которая вышла замуж за неслышащего и в браке с ним уже 28 лет.

В Беларуси живет около 10 тысяч людей с нарушением слуха. И не всегда они влюбляются в человека с такими же особенностями. Некоторые не боятся «языкового барьера», возможного осуждения от семьи или друзей, излишнего внимания со стороны общества. «Зеркало» поговорило с такой парой о том, как они нашли друг друга и что помогает им уже 28 лет быть вместе, несмотря ни на что.

Все имена в тексте изменены.

«Сначала я ему соврала, что у меня есть муж и дети. Не знаю зачем»

Сейчас Ирине и Максиму по 52 года. Свое знакомство они описывают пословицей: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

В 1995 году тогда 23-летний Максим ухаживал за другой девушкой — Марией, она была родом из России. Но в начале весны ее родители попали в аварию, и она уехала домой, чтобы выхаживать их. Уже находясь в другой стране, Мария предложила Максиму переехать к ней, но тот не мог на это согласиться — ему тоже нужно было заботиться о пожилых родственниках. А еще Максим — неслыщащий, что накладывало свои ограничения на поиск новой работы за границей.

В раннем детстве белорус получил травму и с каждым годом постепенно терял остроту слуха. К семи годам он уже не слышал даже громко сказанные слова, и родители отдали его учиться в специализированную школу-интернат. Основной упор в ней был на изучение жестового языка, а не на развитие навыков говорения.

По этой причине теперь Максим общается с помощью жестов, а голосом лишь интонационно окрашивает свою фразу. Но тихо слышать некоторые громкие звуки он может. Например, проходящий рядом товарный поезд, мощный разгон мотоцикла или близко работающую сирену автомобиля экстренных служб.

Ирина вспоминает, что здесь, в Беларуси, Мария была их с Максимом общей коллегой. После отъезда она писала письма, передавала приветы и хотела оставаться в курсе дел. А с Максимом они договорились остаться только друзьями по переписке.

— Наш коллектив выбрал меня и Максима своим «голосом», — говорит Ирина. — Мы посылали Маше ответные письма со словами поддержки, рассказывали новости с работы. Так я и Максим начали больше времени проводить вместе. Мы общались, переписываясь в блокнотике, и это не помешало нам подружиться. Правда, сначала я ему соврала, что у меня есть муж и дети. Не знаю, зачем я это сделала, но Максим раскусил меня и вскорости пригласил на свидание.

В тот же вечер Ирина попросила Максима научить ее жестовому языку, так как ей не хотелось постоянно тратить время на общение через переписку. И уже на следующий день он принес небольшую книжку со схемами, как показывать буквы русского жестового алфавита. Там же были правила по составлению слов и описания для жестов, обозначающих целые понятия.

— Я сразу начала учить новый язык, — рассказывает Ирина. — Максим всячески помогал, объяснял, как правильно показывать буквы и слова. Не могу сказать, что мне было как-то особенно тяжело. К лету того же года я достигла уже приличного уровня. Нам практически перестал быть нужен блокнот, который Максим всегда носил при себе.

Постепенно отношения молодых людей из дружеских перерастали в романтические. Ирина признается, что с каждым днем ей все больше нравился Максим. Он же не скупился на комплименты, дарил цветы, приглашал на прогулки, в кино, был тактичным и никогда даже слегка не намекал на интим — это было важно для Ирины.

— Летом у нас совпали отпуска, и мы решили вместе полететь на отдых к морю. Оттуда уже вернулись парой и стали самой главной новостью на работе, — говорит собеседница. — За спиной шептались, что я ищу в Максиме только выгоду, ведь у него есть квартира в Минске, а я приезжая. И зарплата у него хорошая, человек при деньгах. Мне было обидно все это слышать, но спорить, доказывать кому-то обратное, ругаться я не хотела.

«Свекр и свекровь утверждали, что мы будем обманывать друг друга»

Примерно через год после начала отношений пара решила пожениться. Максим хотел сделать все «по правилам». Сначала он познакомился с родителями Ирины и попросил у них ее руки, а позже повез невесту к своей семье.

— Мои родители негативно отреагировали на наше желание пожениться. Мама сразу начала причитать, мол, зачем он нам «такой», не могла, что ли, я найти другого парня. Отец же сказал, что будет судить о нем по поступкам, — рассказывает Ирина. — И в этом смысле Максим проявил себя с лучшей стороны. К примеру, у родителей был черно-белый телевизор, который показывал только картинку, а звук не воспроизводил. Долго Максим с ним просидел, но все-таки отремонтировал, а потом еще и починил все розетки в доме.

По словам Ирины, тогда ее родители и увидели, что жених — рукастый парень, все может делать, а еще и по натуре добрый. В итоге не стали отговаривать дочь от замужества, но мама все равно пригрозила, мол, не плачь и не приезжай, если что-то пойдет не так, — сама выбирала.

Родители Максима также скептически отнеслись к его выбору. Они, как и люди с работы, обвинили Ирину в желании нажиться на их сыне. Но самым сложным моментом во всей предсвадебной подготовке женщина называет день, когда их родители приехали знакомиться друг с другом.

— Атмосферу нельзя было назвать открытой и дружелюбной. Наши семьи, хотя «разрешили» нам жениться, явно не хотели, чтобы это случилось. Особенно мои будущие свекор и свекровь. Они пробовали нам доказать, что глухота Максима будет большим барьером в браке. Утверждали, что мы будем обманывать друг друга и что лучше бы мы нашли себе партнеров «под стать», — вспоминает Ирина. — К слову, сами они жестовый язык не знают. Поэтому Максим не просто писал в блокноте то, что хотел на это все им ответить, но и просил меня переводить. Он доказывал им, что искренне любит меня и доверяет на сто процентов. Это раздражало их еще больше. Они были не готовы принять, что их сын сам выбрал себе невесту. Позже я узнала, что у них была «припасена» другая кандидатура для Максима.

В то, что брак Ирины и Максима будет счастливым, верила только его бабушка. Она сразу приняла Ирину и пробовала донести до остальной семьи, что как раз таки слышащая жена будет надежной опорой и поддержкой для ее внука в дальнейшей жизни.

— День нашей свадьбы мы любим вспоминать. Гулянка была тогда дня три, — смеется Ирина. — У Максима много как слышащих, так и неслышащих друзей. И другие гости их никак не сторонились. Кто хотел общаться, делал это с помощью блокнотика или по губам читал. Все было очень весело и даже родители выглядели довольными.

«С развитием технологий, можно сказать, золотые времена наступили»

Примерно через год после росписи пара задумалась о детях. Трудностей, связанных с особенностью Максима, не боялись: они точно знали, что ребенок заговорит, даже слыша только речь мамы.

— У нас родилась дочка Маргарита — единственный и желанный ребенок. Она же стала причиной, по которой наши родители наконец поняли, что у нас все серьезно, — признается Ирина. — Хоть Максим не слышит, в воспитании дочери он всегда активно участвовал. Мы работали в разные смены, поэтому он без вопросов ходил с ребенком по врачам, из садика забирал — а если были вопросы, то решал их, как и всегда, с блокнотиком. Родительские собрания мы, бывало, тоже посещали вместе. Тогда я просто переводила Максиму, что говорит учительница.

Устные домашние задания Маргариты проверяла Ирина. Но, по ее словам, муж всегда помогал, если нужно было «что-то нарисовать, смастерить подделку», а в старших классах — сделать задания по черчению.

Ирина говорит, что муж не заставлял дочь учить жестовый язык. В детстве девочка придумывала свои знаки и другие способы невербально донести до отца, чего она хочет. Став старше, Маргарита вдобавок ко всему выучила жестовый алфавит.

— У Максима в принципе редко когда были проблемы в общении. Он, как бы странно ни звучало, очень разговорчивый и открытый человек, который не стесняется своей глухоты, — рассказывает Ирина. — А сейчас с развитием технологий, можно сказать, золотые времена наступили. Мы в свое время начинали с переписки в блокноте. Потом появились пейджеры и кнопочные мобильные телефоны. С покупкой компьютера и интернетом мы открыли для себя Skype. А дальше Максим быстро научился пользоваться мессенджерами — общаться с их помощью теперь несравнимо удобнее, чем с блокнотом в 1990-е.

«Я никогда не стеснялась, что мой муж не слышит»

Ирина и Максим в браке уже 28 лет. Супруги считают, что им удалось построить крепкую семью, которой сейчас они гордятся. Хотя Ирина отмечает, что эти годы не всегда были простыми. Дело не только в конфликтах с родителями. Белоруске не раз приходилось слышать, как незнакомые люди на улице обговаривают их за спиной, думая, что оба партнера не слышат. Мужу о таких комментариях она не говорит: не хочет «заострять внимание на негативе».

— В такие моменты я старалась не обижаться на людей. Это они показывают свое бескультурие, а не я веду себя как-то некорректно, — считает Ирина. — Тем более я никогда не стеснялась, что мой муж не слышит. Для меня это очень естественно. Да и сама я человек, который старается обращать больше внимания на позитивные моменты в жизни. До сих пор помню, как еще до рождения дочери мы ехали с мужем в электричке и бабушка, которая сидела рядом, долго смотрела, как мы общаемся, а потом спросила, кем мне приходится Максим. Когда узнала, что мужем, то с какой-то особой интонацией сказала, что мы проживем вместе долго и счастливо. И ее слова оказались пророческими.

Расспросы людей, которым искренне интересно узнать больше о том, как глухие люди воспринимают мир, Ирина тоже воспринимает с позитивом и не тяготится этим.

— Бывало, наши друзья спрашивали, а как, например, мы с Максимом смотрим фильмы и потом обсуждаем их. На что я всегда говорила, что делать это очень интересно, — рассказывает Ирина. — У мужа отлично получается угадывать тот или иной сюжетный поворот, смотря только картинки на экране, так как субтитры он не любит. Они все же отвлекают его от мимики, жестов, взглядов, которые могут сказать даже больше, чем слова.

С прослушиванием музыки в паре также не возникает проблем. Тексты песен Ирина обычно переводит мужу, а мелодии он старается почувствовать, кладя руку на колонку или динамик. Слух у Максима не утерян полностью, поэтому совсем громкую музыку, как, например, на концерте или в театре, он может тихо, но все же услышать.

— Еще Максим любит анекдоты. И независимо от того, прочитал ли он шутку сам или я перевела ее, никогда не упустит момент искренне посмеяться, — рассказывает Ирина. — Поэтому жить нам вместе точно не скучно и не грустно.

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