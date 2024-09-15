Семь секретов похудения от китаянок 1 15.09.2024, 10:44

Как быстро и без стресса избавиться от лишних килограмм.

Китаянок, как и других девушек на планете, часто беспокоит проблема похудения. Поэтому способов стать стройнее в Китае достаточно много. В чем они похожи на европейские, а в чем очень отличаются, пишет ТСН.

Отказ от лапши и риса

Этот способ похож на любую низкоуглеводную диету Европы, требующую отказаться от простых сахаров (выпечка, макаронные изделия, сладости, хлеб). В Китае лапша – это гарнир, который часто подают с овощами или мясом. Поэтому китаянки часто отказываются от лапши даже приходя в ресторан.

Такой подход не стрессовый для организма, ведь с помощью правильно построенного рациона из овощей можно полностью покрыть суточную потребность организма в углеводах.

Сокращение количества пищи

Такой подход к похудению всегда дает положительные результаты, но ждать их скоро не стоит. Китаянки либо чаще едят маленькими порциями, либо отказываются от еды в определенное время суток. Например, у европеек распространен способ отказа от еды после 6 вечера, а вот придерживающиеся такого правила китаянки не едят после обеда (в Поднебесной обедают обычно в полдень). Некоторые отказываются от перекусов на ночь. Говорят, что этот способ самый простой и менее стрессовый.

Популярны в Китае и так называемые монодиеты – когда можно употреблять только определенный продукт. К примеру, китаянки могут целый день пить только чай или отказаться от животных белков. Конечно, таким способом стараются не злоупотреблять более 3 дней, иначе он может принести вред здоровью.

Занятия йогой

Среди китаянок очень популярны пилатес и йога. Эти виды спорта способствуют похудению, особенно если заниматься регулярно. Но есть среди китаянок и занимающиеся бегом, плаванием, фитнесом. А вот занятия на тренажерах или езду на велосипедах пытаются исключить. Среди китаянок не очень популярны накаченные ноги.

Акупунктура

Один из методов традиционной китайской медицины, применяемый для лечения различных болезней, подходит и для борьбы с лишним весом. Считается, что акупунктура может помочь избавиться от пары-тройки килограмм. Этот метод лечения действует быстро и эффективно, но при этом полностью безопасен. Иглы размещаются в определенных точках, расположенных на пересечении главных энергетических каналов, протекающих по всему организму. Процедура длится менее 30 минут. Но перемены можно заметить уже после первого раза. Китаянки очень любят этот способ, потому что он требует минимум усилий и энергии.

Массаж

Вес после иглоукалывания может уйти довольно быстро, поэтому китаянки, чтобы закрепить результат, используют массаж. Он также борется с обвисанием кожи. Но с расслаблением эта процедура не имеет ничего общего, потому что во время массажа профессионал будто бы «собирает» кожу, чтобы она стала более упругой. С помощью правильного массажа можно построить хороший рельеф тела, но использовать его нужно только с иглоукалыванием, чтобы добиться результата.

Травяные чаи

Китаянки – настоящие любительницы чаев. В аптеках там даже можно найти специальные травяные чаи, помогающие бороться с лишним весом. Если регулярно пить такие отвары, организм теряет излишнюю жидкость и токсины, потому и происходит похудение. Еще несколько десятков лет назад такие чаи имели очень «агрессивный» состав, препятствовавший усвоению в организме питательных веществ. Современные чаи оказывают более мягкое действие, но эффект от них долговременный.

Также в Китае практикуется аппаратная косметология и уколы для похудения. Некоторые лайфхаки китаянок можно попробовать и в нашей жизни, тем более что большинство из них совсем не вредны для здоровья.

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