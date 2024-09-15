«Контрнаступление выдохлось, вся российская группировка под угрозой» 1 15.09.2024, 11:00

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Z-военкоры предсказывают «котел» для войск РФ в Курской области.

В рядах российских Z-военкоров царят почти панические настроения по поводу ситуации в Курской области. Они жалуются на «выдохшееся» контрнаступление и боятся «котла».

Об этом, среди прочих, пишет российский Z-канал «Северный ветер», связанный с ВС РФ, передает Dialog.UA.

«На конец 4-го дня нашего контрнаступления уже стало очевидным, что оно выдохлось», - пишут россияне. Они утверждают, что ВСУ смогли перебросить на этот участок резервы, что сделало невозможным продвижение российских сил. Не удалось даже ворваться в село Любимовка.

Однако это не единственное, что тревожит Z-военкоров на Курщине. Они в напряжении из-за угрозы окружения российских сил на данном участке фронта.

«Наши генералы, увлекшись нашим наступлением, опять пропустили хлесткий удар от противника. ВСУ удалось прорвать госграницу в нескольких точках южнее Глушково. Создав плацдарм на этом участке фронта, он имеет возможность дальнейшего продвижения», - пишет российский ресурс.

Он прогнозирует новые удары ВСУ уже в ближайшие дни. Он утверждает, что перед всей наступающей группировкой ВС РФ нависла угроза «котла». Они рискуют оказаться в оперативном окружении.

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