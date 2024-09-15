Аналитик назвал роль Вэнса в «мирном плане Трампа» 2 15.09.2024, 11:08

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Джей Ди Вэнс

Кандидат в вице-президенты США выполнял специальную миссию.

Озвученный кандидатом в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнсом мирный план Дональда Трампа, теперь оказался не планом Трампа, а самого Вэнса.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. «В западных СМИ уже упоминают его как план Вэнса, но не Трампа», - отметил он.

Аналитик отметил, что такой вброс был проверкой реакции. «Реакция оказалась крайне негативной и всю вину повесили на ДиДжея», - подчеркнул Коваленко.

Он выразил мнение, что это этап проб и ошибок команды Трампа, у которой реального плана, «как можно судить - нет».

«И роль Вэнса в команде Трампа уже тоже четко обозначилась - роль амбразурного мяса», - констатировал Коваленко.

12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по завершению войны в Украине.

«Это выглядит так: Трамп садится и говорит россиянами, украинцам и европейцам: «Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы РФ не вторглась снова», - сказал он.

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