Аналитик назвал роль Вэнса в «мирном плане Трампа»2
- 15.09.2024, 11:08
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Кандидат в вице-президенты США выполнял специальную миссию.
Озвученный кандидатом в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнсом мирный план Дональда Трампа, теперь оказался не планом Трампа, а самого Вэнса.
Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. «В западных СМИ уже упоминают его как план Вэнса, но не Трампа», - отметил он.
Аналитик отметил, что такой вброс был проверкой реакции. «Реакция оказалась крайне негативной и всю вину повесили на ДиДжея», - подчеркнул Коваленко.
Он выразил мнение, что это этап проб и ошибок команды Трампа, у которой реального плана, «как можно судить - нет».
«И роль Вэнса в команде Трампа уже тоже четко обозначилась - роль амбразурного мяса», - констатировал Коваленко.
12 сентября кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по завершению войны в Украине.
«Это выглядит так: Трамп садится и говорит россиянами, украинцам и европейцам: «Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы РФ не вторглась снова», - сказал он.