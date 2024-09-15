В Беларуси продают необычное здание психиатрической больницы 5 15.09.2024, 11:17

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Чуть более чем за 700 рублей.

На площадке GosTorg выставили на аукцион здание психиатрической больницы, которая находится в агрогородке Трилесино в Дрибинском районе Могилевской области.

Объект довольно необычный — это трехэтажное кирпичное здание, построенное в 1998 году, с общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. У здания есть все необходимые коммуникации, включая отопление, водо- и электроснабжение, а также земельный участок в 1,6 гектара с арендой на 50 лет.

Стартовая цена лота всего 680 рублей. Первая ставка должна добавить 5%, так что покупатель может приобрести здание всего за 714 рублей. Но есть важное условие: в течение года после покупки необходимо начать деятельность и вести ее минимум год. Варианты деятельности разнообразны: от предпринимательства и услуг в сфере агроэкотуризма до ремесленной деятельности и других видов, связанных с уплатой налога на профдоход.

Торги состоятся 16 сентября.

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