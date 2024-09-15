The Sunday Times: Украина и РФ приближаются к эндшпилю 15.09.2024, 11:25

5,248

Вопрос лишь в том, кто сделает первый шаг.

Нехватка войск и усталость могут заставить правителя РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Вопрос лишь в том, кто сделает первый шаг.

Об этом пишет колумнист, дипломатический репортер Марк Урбан для The Sunday Times. По его словам, в последнее время появляются признаки того, что конфликт, возможно, «переходит в финальную, тяжелую фазу».

Произошли некоторые незначительные, но важные изменения, включая признаки истощения с обеих сторон. Угрозы Путина о разрешении Западу наносить глубокие удары по России с использованием западного оружия - подтверждение, что он нервничает из-за приближения переломной точки не в его пользу.

Зато британский премьер Кир Стармер по дороге в Вашингтон заявил, что «в ближайшие несколько недель и месяцев, вероятно, произойдут действительно важные события».

Зеленский назвал широкомасштабное украинское вторжение в Курскую область РФ «частью нашего плана победы». Но успех далеко не гарантирован, и он, вероятно, скоро столкнется с трудным выбором.

Многим украинцам трудно думать о компромиссе. Сестра павшего воина Наталья Нежура на кладбище во Львове заявила, что война закончится смертью последнего захватчика.

«Я просто хочу смерти всех россиян, я их ненавижу всем сердцем и душой», - сказала она.

Интерес к переговорам растет

Многие испытывают такие же эмоции. Однако постепенно количество украинцев, которые выражают поддержку переговоров с Россией, выросло, достигнув 43%.

Однако большинство украинцев все еще выражают решимость не подчиняться условиям, которые пытался навязать Путин. Они категорически против любого официального признания того, что россияне завоевали значительные части их страны, или ограничения их будущей свободы вступления в НАТО или Европейский Союз. Эти глубоко укоренившиеся настроения препятствовали переговорам.

Однако даже в условиях ожесточенной войны были определенные контакты через посредников, например, по обмену пленными.

Есть также признаки более широкой усталости от войны и даже настороженности в украинском обществе. Сотни тысяч мужчин остаются за границей, избегая призыва, а среди тех, кто служит, 19 000 столкнулись с обвинениями в дезертирстве или увольнении с должностей в начале этого года.

В мае вступил в силу новый закон о мобилизации, чтобы заменить потери и позволить уставшим от войны солдатам вернуться домой. С передовых подразделений поступают жалобы на то, что новичкам не хватает мотивации или они даже отказываются воевать.

Все это стало причиной мрачного лета для украинской армии на большей части Донбасса, а российская армия сейчас приближается к важному транспортному узлу Покровска. Во многих единицах эффективная сила снижается до одной трети или даже четверти.

Наступление Украины на Курск является частью стратегии Зеленского достичь чего-то, что можно назвать победой, когда наступит очень тяжелая зима.

Что касается России, то они достигли успехов, но огромной ценой: британская разведка оценивает потери России в течение июля и августа примерно в 65 000 человек.

«Критический вопрос, как всегда во время прекращения конфликта, заключается в том, пришли ли обе враждующие стороны к выводу, что они не могут получить больше, продолжая борьбу», - пишет Урбан.

Несколько месяцев назад тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба, обсуждая финал войны, сказал, что России не хочет отказываться от своих жестких позиций.

«Пока народ Украины верит, что эту страну нужно защищать, мы будем продолжать бороться», - сказал он тогда.

Значительная часть инфраструктуры Украины была сильно повреждена. Россия, ударила по энергосети Украины. Отключения электричества, которые уже являются бедой жизни украинцев, могут усилиться с похолоданием.

В прошлом месяце стало понятнее, насколько серьезно Зеленский относится к новым вызовам, и о том, что Россия, возможно, возвращается к какому-то более глубокому дипломатическому взаимодействию. Обе стороны должны были встретиться в Катаре, чтобы обсудить запрет на нацеливание на энергетическую инфраструктуру друг друга.

Россияне отложили переговоры, которые должны были состояться 22 августа, из-за продвижения украинцев под Курском. The Washington Post отметила, что «некоторые участники переговоров надеялись, что они смогут привести к более полному соглашению о прекращении войны».

Украинские дипломаты месяцами заявляли, что они открыты к косвенным переговорам, вероятно, в Турции или одной из стран Персидского залива. Большой вопрос заключается в том, произошло ли значимое изменение взглядов в Кремле.

С помощью Ирана и Китая россиянам удалось наладить производство оружия, но они также имеют собственные проблемы с поддержанием конфликта. Им не хватает достаточно подготовленных солдат. Один высокопоставленный западный чиновник, осматривая боевые действия этим летом, говорит: «Это может быть непонятным для многих, но у россиян не все хорошо».

Путин не желает давать приказ об очередной всеобщей мобилизации, как в сентябре 2022 года, которая создала внутриполитические трудности. Зато россияне стабильно повышали зарплаты и премии военным, ища наемников.

Но россиянам достаточно известно об ужасных условиях на фронте, что даже таких огромных зарплат не хватает, чтобы пополнить ряды ВС РФ. Отмечая истощенное состояние российской армии, один западный чиновник говорит, что «хотя этим летом они достигли некоторых локальных прорывов, они не смогли использовать их для достижения серьезных успехов».

Другим фактором, который сосредотачивает внимание в Кремле, является эскалация украинской ударной кампании против российской инфраструктуры, такой как энергетические объекты, аэродромы и хранилища. В августе было поражено шесть аэродромов на расстоянии сотен километров от линии фронта.

Для того, чтобы подчеркнуть его масштабы, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его страна использует беспилотники с радиусом действия 1800 км. Только во вторник Украина запустила 144 беспилотника дальнего радиуса действия, многие из которых достигли Московской области.

Это наносит ущерб, и российский интерес к переговорному направлению Катара показывает, что они хотели бы найти способ остановить это. Просьба Зеленского использовать поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow и французские ракеты Scalp для более глубокого удара по России, очевидно, имеют целью усилить уровень вреда россиянам.

Что означали бы западные ракеты большой дальности для российско-украинской войны?

Ожидалось, что переговоры Стармера и Байдена в пятницу раскроют путь к использованию этих британских и французских ракет. Это оружие вряд ли станет решающим, поскольку его количество будет ограниченным, но ожидается, что оно позволит украинцам предпринять ряд действий, направленных на то, чтобы нанести ущерб России и довести дело до точки разрешения.

Есть еще одна важная неизвестность: результат ноябрьских выборов президента США. Широко распространенное мнение среди западных аналитиков заключается в том, что Путин дождется результата, прежде чем решать, что делать.

Если это будет победа Камалы Харрис, которая обещает дальнейшую поддержку Украины, Путин может добиваться прекращения огня, пытаясь заморозить свои достижения на Донбассе, выигрывая время для России, чтобы восстановить свою армию. Победа Дональда Трампа может обострить дилемму Зеленского, поставив под угрозу будущие поставки оружия.

Для Зеленского политические опасности прекращения огня очевидны. Остановка войны без надежного пути к возвращению оккупированных земель будет выглядеть предательством для всех тех, кто пожертвовал своими близкими, но внутреннее давление на него с целью остановить войну и шаткость некоторых западных союзников также будут острыми.

Байден в пятницу отказался разрешить нанесение ударов большей дальности ракетами американского производства и намекнул, что это может быть возможно с помощью Storm Shadows.

«Байден может увидеть шанс прекратить боевые действия, и это может принести облегчение многим, но может просто отложить ответ на более важный вопрос, на который однажды придется ответить: чем все закончится?», - подытожил Урбан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com