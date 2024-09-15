Хренина слушать – время даром тратить 2 Александр Коваленко

15.09.2024, 11:34

3,982

Александр Коваленко

Тот самый случай, когда фамилия о человеке говорит исчерпывающе.

Министр обороны Беларуси Хренин выдал на-гора очередную порцию кринжатины, заявив, что со стороны Украины у границы с РБ сосредоточен довольно большой контингент войск, по Беларуси постоянно ведется разведка (интересно с чего бы это?) и регулярно проводятся «провокации» в виде нарушений воздушной границы различными беспилотными летательными аппаратами.

Именно по этой причине Минск решил увеличить свою группировку на южном операционном направлении.

Хренин конечно очень точно подметил про БПЛА, которые регулярно нарушают белорусское воздушное пространство, только забыл упомянуть, что в последнее время это ирано-российские Shahed-136. Перепутать украинские модификации с этой иранской хренью может только крайне профнепригодный человек, вообще не владеющий информацией. Но, не о том речь…

На сегодняшний день ВС РБ критически не увеличила свою группировку поблизости границы с Украиной и сейчас она как была так и остается в пределах 3 тыс тел.

В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

383-й ДШБ, 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

5-й ОБр СпП – Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

317-й ПДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;

336-я РеАБр (Зябровка);

51-й АБр – г. Гомель.

Также, в ближней приграничной зоне находятся подразделения 33-й СпП, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355 ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-го РеАБр.

Фиксируемая техника в этой зоне, приданная данным подразделениям имеет следующий вид:

танки – около 30 ед;

ББМ – 135 ед;

АС – около 60 ед;

РСЗО – около 10 ед.

Контингент РОВ на территории РБ также не претерпел изменений и по-прежнему не превышает 2 тыс тел. При этом, эти 2 тыс тел не штурмовые подразделения или элитный спецназ. Размещаются подразделения РОВ на аэродромах «Барановичи», «Зябровка» и «Мозырь», а также на территории радиотехнического узла «Барановичи» и 43-го узла связи «Вилейка».

Примечательно, что активность российской авиации в августе, в небе Беларуси была минимальная с 2022 года.

Формирования ударной группировки, представляющей опасность Украине, не отмечается.

А потому, Хренина слушать – время даром тратить. Тот самый случай, когда фамилия о человеке говорит исчерпывающе.

Александр Коваленко, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com