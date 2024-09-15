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Кто виноват, если мотоциклисту не уступают дорогу и это приводит к аварии?

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  • 15.09.2024, 11:59
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Кто виноват, если мотоциклисту не уступают дорогу и это приводит к аварии?

Белорусы обсуждают ДТП в Могилеве, где погиб инспектор ГАИ.

Аварию в Могилеве, в которой погиб 27-летний гаишник Никита Исачков, активно обсуждают в интернете. Ситуации, когда мотоциклисты сталкиваются с транспортом, который поворачивает налево — явление довольно распространенное. Нередко подобные ДТП приводят к смертельному исходу. Журналисты «Нашай Нівы» посмотрели, кого признавали виновным в таких авариях.

Не все так однозначно

Напомним, резонансное ДТП произошло в Могилеве 7 сентября 2024 года. Микроавтобус Ford Transit поворачивал налево и не пропустил встречный мотоцикл Yamaha, которым управлял 27-летний инспектор ГАИ Никита Исачков. Молодой человек скончался на месте аварии.

В Беларуси было немало аварий, когда невозможно сразу определить, что послужило причиной трагедии: непропуск мотоцикла машиной, осуществляющей маневр, или превышение скорости мотоциклистом.

Каждый раз следователям необходимо выяснять: имел ли водитель автомобиля, который поворачивал налево, возможность вовремя увидеть встречный мотоцикл и предотвратить ДТП?

Два милиционера и мотоциклист

Резонансное ДТП с участием мотоцикла и сотрудников МВД на проспекте Независимости в Минске произошло в 2012 году. Тогда байкер врезался в автомобиль патрульной службы, который при отключенных светофорах поворачивал налево с улицы Макаенка.

Байкер погиб на месте, сотрудники МВД также получили травмы.

Экспертиза тогда установила, что скорость мотоцикла при столкновении составляла 144,8 км/ ч. Он и был признан виновным.

Мотоциклист и автобус

В мае 2020 года в пригороде Бобруйска столкнулись мотоцикл и городской автобус, который поворачивал налево. 21-летний мотоциклист на Honda VFR800 погиб.

Сразу после аварии возникло немало споров о вине участников столкновения.

Транспортная инспекция стала на сторону погибшего мотоциклиста. К тому же проверка показала, что водитель МАЗа не соблюдал режим работы и отдыха.

«Это, в свою очередь, могло повлиять на снижение концентрации внимания водителя автобуса», — посчитали в Транспортной инспекции.

Однако окончательное решение было другим: водителя автобуса признали невиновным в смертельном ДТП.

По результатам расследования было установлено, что причиной ДТП стало то, что мотоциклист превысил скорость и допустил столкновение с автобусом. В связи со смертью молодого человека уголовное дело было прекращено.

Мотоцикл против фуры

Еще одно подобное ДТП произошло 24 сентября 2023 года в Барановичах. В результате столкновения погибли два человека на мотоцикле: водитель и пассажир.

И здесь также суд признал виновным погибшего мотоциклиста, а не водителя фуры, который при повороте налево не пропустил его.

В ходе следствия было установлено, что мотоциклист значительно превысил максимально разрешенную скорость (60 км/ч) и разогнался более чем до 100 км/ч.

В суде посчитали, что мотоциклист мог и должен был предвидеть возможные опасные последствия своих действий, и что у него была возможность заметить тягач, заехавший на его полосу движения, и вовремя затормозить.

Не только мотоциклы, но и скутеры

Еще один трагический, но довольно интересный с юридической точки зрения случай — ДТП в Гродно с участием скутериста и легковушки Mercedes.

Летом 2016 года водитель Mercedes при повороте налево не уступила дорогу скутеристу на Aprilia. Мужчина врезался в Mercedes и от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело по факту смерти 32-летнего мотоциклиста в Гродно расследовали почти два года и в конце концов решили закрыть из-за отсутствия состава преступления.

Такие результаты не удовлетворили родственников погибшего. После обращения в Генеральную прокуратуру дело возобновили. В конце концов девушка-водитель Mercedes получила два с половиной года колонии-поселения. Помимо этого, она должна была заплатить компенсацию пострадавшим в размере 45 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в отличие от вышеописанных ДТП с участием мотоциклистов, которые очень сильно превысили скорость, в этом случае в аварию попал не мотоцикл, а скутер. Такой транспорт по своим техническим характеристикам не может разгоняться так же быстро, как спортивные мотоциклы.

Выжил, но остался без ноги

Совсем свежий пример того, когда мотоциклиста признали виновным, также произошел в Гродно. 16 июня 2024 года в областном центре столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл Honda.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован, ему ампутировали ногу.

Этот случай отличается от предыдущих не только тем, что мотоциклист выжил. Здесь водитель авто не поворачивал налево. Транспортные средства двигались в одном направлении. Водитель BMW при перестроении в правую полосу движения столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Honda.

Было установлено, что BMW двигался со скоростью 128 км/ч. Но мотоцикл на момент столкновения вообще летел со скоростью 177 км/ч! Виновным в ДТП признали водителя мотоцикла.

Кого могут признать виновным в гибели гаишника?

Описанные выше случаи показывают, что далеко не всегда виновным признают водителя транспортного средства, в которое врезается мотоцикл.

Момент столкновения попал на видео. На нем видно, что мотоцикл двигался на довольно высокой скорости. Комментаторы в интернете высказывают мнение, что она достигала 80-100 км/ ч. Но в любом случае точную цифру должна определить экспертиза.

Но в случае с происшествием в Могилеве не все так просто и не только потому, что погибший мотоциклист был инспектором ГАИ. Во-первых, водитель Ford уехал с места происшествия. Во-вторых, в СК сообщают, что на момент задержания 44-летний мужчина был пьян.

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