Россияне сами будут разрушать Крымский мост

Россияне сами будут разрушать Крымский мост2
- 15.09.2024, 12:07
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В ВМС рассказали детали.
Ситуация с логистическими путями через временно оккупированный Крым у оккупационной армии страны-агрессора России становится все хуже. Поэтому враг вынужден увеличить логистическую нагрузку именно на Крымский мост.
Как рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Эспрессо», у россиян нет другого выбора, из-за чего стратегически важный Крымский мост начнет еще больше разрушаться.
«Паромы не работают. Когда заработают - не понятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу по временно оккупированным территориям в Крым пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать», - пояснил Плетенчук.
Представитель ВМС отметил, что Крымский мост требует ремонта, а увеличение логистической нагрузки не только не позволит его провести, но и приведет к разрушениям.
«Россияне вынуждены будут увеличить перевозки по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не избегут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться», - подытожил он.