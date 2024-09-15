Россияне сами будут разрушать Крымский мост 2 15.09.2024, 12:07

3,448

В ВМС рассказали детали.

Ситуация с логистическими путями через временно оккупированный Крым у оккупационной армии страны-агрессора России становится все хуже. Поэтому враг вынужден увеличить логистическую нагрузку именно на Крымский мост.

Как рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Эспрессо», у россиян нет другого выбора, из-за чего стратегически важный Крымский мост начнет еще больше разрушаться.

«Паромы не работают. Когда заработают - не понятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу по временно оккупированным территориям в Крым пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать», - пояснил Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что Крымский мост требует ремонта, а увеличение логистической нагрузки не только не позволит его провести, но и приведет к разрушениям.

«Россияне вынуждены будут увеличить перевозки по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не избегут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться», - подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com