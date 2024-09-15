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Отец убитого в Украине бурята Чипеева тоже пошел воевать и был ликвидирован

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  • 15.09.2024, 12:24
  • 1,686
Отец убитого в Украине бурята Чипеева тоже пошел воевать и был ликвидирован

Еще до того, как тело сына вывезли с фронта.

На фронте в Украине были ликвидированы Василий и Александр Чипеевы - сын и отец родом из Кяхты (Бурятия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Люди Байкала».

К тому же, как отмечается, отец, 49-летний Александр Чипеев, присоединился в ряды оккупантов после получения известия об уничтожении сына, и сам был ликвидирован в Украине еще до того, как тело его сына Василия смогли вывезти с фронта.

28-летний Василий Чипеев попал на фронт в мае 2023 года и уже в августе того же года он был ликвидирован. Похоронили оккупанта 13 сентября 2024 года.

Его отец Александр Чипеев ушел на войну в октябре 2023 года. В начале декабря того же года его ликвидировали, похоронили Чипеева-старшего под Новый год - 31 декабря.

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