Кого накажут за непристегнутый ремень пассажира в такси в Беларуси? 15.09.2024, 12:32

Адвокат рассказал.

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев пояснил, кого будут штрафовать сотрудники Госавтоинспекции в случае обнаружения непристегнутого ремнем безопасности пассажира в такси. Комментарий юриста привело издание «Аргументы и факты».

В редакцию газеты обратился один читателей, который рассказал, что водители такси часто требуют у пассажиров на заднем сиденье пристегивать ремень безопасности, аргументируя это тем, что в случае остановки автомобиля инспекторами ГАИ за нарушение придется платить водителю. Кто же должен нести ответственность за непристегнутый ремень пассажира в действительности?

Как отметил адвокат Владимир Горбачев, в случае выявления такого правонарушения штраф за непристегнутый ремень пассажира действительно должен платить водитель такси. Следить за тем, чтобы пассажиры на переднем и заднем сиденьях были пристегнуты — его обязанность.

Согласно ПДД, водитель, ровно как пассажиры автомобиля, обязаны пристегиваться ремнями безопасности, если такая возможность предусмотрена конструкцией автомобиля. Тем не менее в правилах предусмотрены случаи, когда могут не пристегиваться ни водитель, ни пассажир. Например, такая возможность предусмотрена для беременных женщин на сроке после 20 недель и для пассажиров с определенными заболеваниями.

К слову, водитель такси, согласно поправкам в ПДД Беларуси от 2022 года, также имеет право не пристегиваться ремнем безопасности в определенных обстоятельствах. А именно при движении в населенном пункте во время перевозки пассажира.

Для тех, кто не входит в эту категорию, непристегнутый ремень безопасности является поводом для получения штрафа в размере 1 базовой величины (40 рублей). В случае, если за подобное правонарушение лицо уже привлекалось меньше года назад (в том числе и за непристегнутый ремень пассажира ) размер штрафа может возрасти до 5 базовых величин (200 рублей).

Однако стоит отметить, что при первом нарушении ПДД, инспектор ГАИ может ограничиться лишь письменным предупреждением (ч.1 ст.8.3 КоАП).

В случае если водитель признает свою вину и согласится на уплату штрафа, его размер может быть минимальным. (ст.10.3 КоАП, ч.6 ст.6.4 КоАП).

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