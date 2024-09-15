Соловьев сорвался в прямом эфире, узнав новость с фронта 15.09.2024, 12:40

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Владимир Соловьев

У пропагандиста вспыхнул конфликт с мужем Симоньян.

Развитие наступления украинской армии в Курской области возмутило пропагандиста, который предъявил претензии Кремлю.

В прямом эфире российского ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева вспыхнул конфликт, связанный с прорывом украинской армии в Курской области, пишет «Диалог.UA».

Соловьев долго терпел, однако не выдержал и сорвался, фактически выдвинув претензии российскому руководству. Долгое время Путин и Песков утверждали, что война с Украиной развивается согласно российскому плану.

Однако пропагандист потерял самообладание и заявил на всю Россию о том, как может первое за 80 лет вторжение армии чужой страны вглубь РФ соответствовать разработанному плану войны.

С ним начал спорить муж пропагандистки Маргариты Симоньян, пытавшийся защитить позицию режима Путина. Критика российских властей со стороны Соловьева - большая редкость. Видимо, ситуация существенно ухудшилась, если главный кремлевский пропагандист выдвинул претензии в прямом эфире Кремлю.

«Уже даже и Соловьев не верит, что «СВО» идет по плану. Что дальше? Сам Путин будет насмехаться над своими многоходовочками?» - отмечено в комментарии к видео.

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