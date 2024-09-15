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Работник Белорусской АЭС рассказал, как стал бойцом ВСУ

  • 15.09.2024, 12:48
  • 3,880
Работник Белорусской АЭС рассказал, как стал бойцом ВСУ

До войны он был пацифистом.

До 2022 года «Брутто» был пацифистом и работал на одной из атомных станций в Беларуси, а потом вступил на службу водителем взвода ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) в 118-й ОМБр (отдельной механизированной бригаде), пишет «Суспільне».

Как рассказал военнослужащий, до 24 февраля, он в течение 6 лет работал монтажником технологического атомного оборудования в Беларуси. Несмотря на то, что на станции практически все коллеги были украинцами, сама АЭС принадлежала компании, связанной с Россией.

«Когда я работал на атомной станции, меня уговаривали взять российское гражданство. Говорили, что без этого не будет карьерного роста», - заявил 35-летний украинец.

Мужчина признался, что в конце 2021 года он вернулся домой, в Луцк, через несколько месяцев собирался возвращаться на работу в Беларусь, но в Украине началась полномасштабная война и он лично проснулся 24 числа от взрывов ракет. «Брутто» объяснил, что сразу же пошел в военкомат с друзьями, но его отказались мобилизовать из-за отсутствия военного опыта. В ряды ВСУ он попал в июне того же года, когда ему вручили повестку.

По словам военнослужащего, после обучения под руководством инструкторов НАТО, их подразделение отправили на Запорожское направление, где и находится до сих пор. Их задачей является сдерживание вражеских танков.

«У нас противотанковый взвод. Это все виды противотанкового оружия. Вражеская техника выходит, и нам по рации передают координаты. Мы отработали и отошли. Иногда идем на штурмы, иногда держим позиции. Задачи меняются», - рассказал «Брутто».

Как вспоминает украинец, 2 октября прошлого года он получил ранение — в окоп, в 50 метрах от позиций российских оккупантов, попал снаряд от противотанкового гранатомета.

«В первые минуты я думал, что «двухсотый». Ничего не видел, ничего не слышал. Сидел и думал, что так приходит смерть. Потом думал, что мне выбило глаза, пока земля с них не осыпалась, и я начал видеть», - признался воин.

Он заявил, что в результате попадания снаряда у него диагностировали черепно-мозговую травму, тяжелую контузию, ожоги рук и лица и разрыв барабанных перепонок.

Лечение и реабилитация, как утверждает СМИ, длились в течение около 6 месяцев. Во время восстановления, по словам «Брутто», ему очень помогла мама и пес «Буля» породы джек-рассел-терьер. Уже через несколько дней он должен вернуться на передовую.

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