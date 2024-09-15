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Трамп рассказал, как собирается остановить войну между РФ и Украиной

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  • 15.09.2024, 13:05
  • 8,640
Трамп рассказал, как собирается остановить войну между РФ и Украиной
Дональд Трамп
Фото: AP

С помощью двух факторов.

В случае избрания президентом США Дональд Трамп приоритетно займется урегулированием войны между Россией и Украиной. Об этом он заявил в обращении к участникам ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES), сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну — ред.), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости», — сказал он.

Кроме того, в Трамп повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, то войны России против Украины «никогда бы не случилось».

«Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и в отношении этой войны», — подытожил кандидат в президенты США от республиканцев.

Ранее сообщалось, что экс-президент США неоднократно обещал быстро остановить войну в Украине после победы на президентских выборах. По его словам, он очень хорошо знает и российского диктатора Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ему удастся «решить эту проблему очень быстро».

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