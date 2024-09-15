Латвия устанавливает вышки связи вдоль Западной Двины у границы с Беларусью 15.09.2024, 13:13

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Фото: vni.lv

Проект реализуется в сотрудничестве с Агентством государственной безопасности.

Вдоль реки Даугавы (Западная Двина) на латвийско-белорусской границе устанавливаются 4 из 6 вышек связи, сообщает пресс-служба латвийского предприятия «Государственная недвижимость».

Проект реализуется в сотрудничестве с Агентством государственной безопасности. Общий объем финансирования — 3 633 924 евро, в том числе из средств Национальной программы Фонда Европейского союза — 75% и госбюджета — 25%.

«Строительство вышек связи будет способствовать более эффективному и оперативному контролю государственной границы со стороны Государственной пограничной охраны, своевременно выявляя случаи незаконного пересечения государственной границы и другие нарушения в зоне государственной границы», — заявляют в пресс-службе предприятия.

Фото: vni.lv

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