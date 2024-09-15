Выгодно Кадырову? Нина Колганова, «Кавказ.Реалии»

15.09.2024, 13:21

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Почему портятся отношения между «военкорами» и командиром «Ахмата».

С момента прорыва границы Курской области прошло уже больше месяца, часть региона все еще остается под контролем ВСУ. За это время заметно ухудшились отношения между так называемым Z-сообществом и командиром кадыровского спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Приближенного главы Чечни, который стал чуть ли не единственным спикером Минобороны по поводу ситуации на курском направлении, «военкоры» открыто критикуют и даже требуют от него извинений.

Недовольство среди сторонников войны Алаудинов вызвал уже в начале операции украинских войск, 6 августа. В основном из-за противоречивых объяснений о местоположении спецназа «Ахмат».

Высокопоставленный кадыровец назвал прорыв российской границы «не критической» ситуацией, предложил взять попкорн и наблюдать, как «уничтожают противника». Где именно он записал этот ролик, неизвестно. Но только на следующий день чеченский генерал приехал в Курскую область и признался, что ситуация оказалась «обширнее», чем он себе представлял.

Сначала Алаудинов отказался уточнить, были ли вообще ахматовцы на границе, но активно опровергал данные о том, что во время прорыва подразделения из Чечни не сдержали атаку ВСУ. Затем генерал признался, что украинские военные обошли их позиции, а позже стал уверять, что «Ахмат» отправили в Курскую область уже после прорыва границы и именно его подразделение остановило продвижение противника.

Так называемый военкор Юрий Котенок, на которого подписано более 400 тысяч человек, писал, что за первые сутки украинской операции ни разу не встретил упоминаний о «тикток-войсках» (такое прозвище закрепилось за кадыровскими подразделениями еще в 2022 году из-за постановочных видео «боев» в тылу). По утверждению Котенка, границу Курской области охраняли пограничники и отряды из местных жителей.

О том, что и в приграничной Белгородской области военные из Чечни стоят «за спинами срочников», заявил Z-блогер Владимир Романов. Вскоре его заставили извиниться на камеру – после «длинного и откровенного разговора» с Апти Алаудиновым.

Впрочем, о достижениях спецназа «Ахмат» и других подразделений армии РФ в Курской области приближенный Рамзана Кадырова отчитывается регулярно. Например, об остановке «бесконтрольного продвижения» и завершении «блокирования ВСУ» он говорил 11, 13, 14 и 15 августа.

22-го числа того же месяца в интервью «военкору» и сотруднику госканала «Россия 1» Александру Сладкову Алаудинов снова заявил о «стабилизации» ситуации в регионе. 4 сентября, на 30-й день боев в Курской области, он вовсе провозгласил победу: «В данной СВО мы уже победили (“специальная военная операция» – так в России официально называют войну против Украины. – Прим.). Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей».

В чем заключается победа, Алаудинов не объяснил. Вероятно, он имел в виду «сплочение российского общества», о чем постоянно заявляют пропагандисты с начала войны. Однако высказывание вызвало критику среди сторонников вторжения.

К примеру, Юрий Котенок с иронией предложил выбрать день победы, а анонимный российский военный снова указал на сомнительный «вклад» кадыровцев в этой войне: «Раз теперь спецоперация закончилась, … возможно, «Ахмат» в составе Росгвардии впервые появится в зоне боевых действий», – цитирует его сайт «ФедералПресс».

Военный эксперт, анализирующий ход вторжения в Украину по открытым данным, происходящему с Алаудиновым не удивлен. Он поговорил с редакцией Кавказ.Реалии на условиях анонимности из-за репрессивного российского законодательства.

«А в чем разница между Алаудиновым сейчас и Кадыровым в начале войны? Тот тоже обещал за три дня взять Киев, а потом и Польшу прихватить. Сколько раз Кадыров рапортовал о захвате Мариуполя? Все ложь. Тогда и появились первые мемы [о кадыровцах]. Одного сменили другим. Пост сдал – пост принял», – сказал собеседник.

«Петухи» и «сказочники»

4 сентября еще один так называемый военкор Марат Хайруллин, который собирает «гумпомощь» участникам вторжения в Украину, потребовал от Алаудинова извинений. Незадолго до этого блогер рассказал, что Россия имеет преимущество перед Украиной по числу производимых дронов. Командир спецназа «Ахмат» назвал Хайруллина «сказочником» и заявил, что российским военным «очень тяжело» из-за «огромного числа дронов», которые ВСУ использует «круглые сутки».

«Вы что, порочите нашу армию? Везде, на всех официальных уровнях говорят, что мы имеем преимущество. Я буду биться за свое честное имя на всех площадках, где только могу. Я считаю, что вы свою честь и достоинство роняете», – заявил Хайруллин в ответ.

Принес ли Алаудинов извинения блогеру, неизвестно. На момент публикации этого текста никаких обновлений в этой истории не было.

Позиция чеченского генерала в подобных конфликтах с провластными военными блогерами проста: всех недовольных его высказываниями или бездействием подчиненных он обвиняет в работе на ВСУ и иногда скатывается в прямые оскорбления. Например, 15 августа Алаудинов опубликовал, а затем удалил обращение, в котором обвинил в предательстве телеграм-канал «Операция Z»: «У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать».

Редакции не удалось найти канал «Операция Z» и изначальный пост. Как пишет «Медуза» со ссылкой на провластных блогеров, речь якобы идет о паблике, который имитировал канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Такая реакция Алаудинова на критику может быть связана с его неготовностью играть роль, определенную в Минобороны, предполагает политолог Руслан Айсин. Он считает, что чеченского генерала сознательно выставили в качестве главного спикера по ситуации в Курской области, чтобы в случае чего свалить на него все неудачи.

«Я так понимаю, Алаудинов был не очень готов принять на себя весь негатив от этого вторжения. Он генерирует бесконечные противоречия и конфликты, делает странные заявления о скором освобождении Курской области. Но ничего не происходит. То есть не исключено, что ему просто необходимо что-то вещать, делать оптимистические заявления. Но с другой стороны, очевидно, что он сам себя закапывает, демонстрируя расхождение между словами и делом», – говорит Айсин.

При этом такой провал командира «Ахмата» в публичном поле может быть на руку не только военачальникам, которые отводят от себя удар, но и главе Чечни Рамзану Кадырову, предполагает политолог.

«По стране ходят разговоры об Алаудинове как об альтернативном кандидате на смену Кадырову. Но операция в Курской области продемонстрировала, что Алаудинов слишком надулся. Его политический и имиджевый вес уменьшится, и Кадырову это выгодно. В такой ситуации одной из башен Кремля не на кого будет ставить. А вопрос о постпутинской России стоит остро, и Чечня – один из ключевых элементов в решении этого уравнения», – заключил собеседник.

Другое предположение – у политолога Сергея Жаворонкова, который расценивает полученную Алаудиновым должность в Минобороны и его роль главного спикера по теме вторжения ВСУ как повышение.

«Кадыровский клан и ранее повышался: Руслан Алханов стал замдиректора Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму. – Прим.), Руслан Эдельгериев – помощник президента по экологии, Якубу Закриеву отдали конфискованный Danone. Эти повышения не означают какого-то радикального увеличения влияния Кадырова – он остается одним из полутора десятка приближенных, – но показывают, что его влияние и не падает», – отмечает собеседник.

Оба политолога сходятся в одном: если конфликт с «военкорами» продолжит развиваться, никто не понесет за это наказания.

«Подавляющее число «военкоров» и «волонтеров» находятся на содержании Минобороны и иных властных структур. Невозможно себе представить сотни персонажей, которые с утра до ночи заняты беготней по фронтам. Если что, на них прикрикнут, они заткнутся. «Военкорам» не впервые затыкаться, их даже не требуется сажать», – убежден Жаворонков.

Что касается Алаудинова, в худшем случае, прогнозирует Руслан Айсин, ему грозит «горизонтальное» перемещение на другую должность с такими же возможностями или возвращение в Чечню.

Нина Колганова, «Кавказ.Реалии»

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