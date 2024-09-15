Украина готовит новое супер-оружие против РФ 2 15.09.2024, 13:37

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Коллаж: Charter97.org

Появилось видео залпа с тысячей осколков.

Украинские разработчики ударных БПЛА совместно с военными провели успешные испытания FPV-дрона с противопехотным гранатометом.

Видео обнародовал украинский разработчик дронов Wild Hornets.

Подразделение беспилотных ударных систем «Булава» президентской бригады им. Богдана Хмельницкого провело успешные огневые испытания беспилотника Queen Hornets, на который был установлен ручной противопехотный гранатомет Bulspike-AP как средство поражения.

Разработчики отметили, что дрон с новой оснасткой сможет работать по целям на расстоянии более 5 километров, это должно открыть новые возможности для военных.

«Других подробностей мы пока сообщить не можем, кроме того, что мы продолжим работать в этом направлении совместно с «Булавой» с целью выхода на массовое производство для помощи нашим военным», - отметили в компании.

💥 Successful test of the world's first rocket launcher drone



The Bulava drone unit of the Separate Presidential Brigade named after Bohdan Khmelnytsky installed a rocket launcher on the Queen Hornet FPV drone and conducted a successful test.



From now on, an ordinary rocket… pic.twitter.com/AAkaHgcS7z — Wild Hornets (@wilendhornets) September 13, 2024

15-дюймовый дрон Queen Hornet способен нести груз массой до 9,5 килограмма на расстояние 5 километров или же более легкий 6-килограммовый груз на 17 км.

Его применение в качестве многократного носителя должно значительно повысить эффективность беспилотника, учитывая, что запас полезной нагрузки позволяет нести одновременно два 4-килограммовых гранатомета.

Использованный при испытаниях Bulspike-AP оснащается осколочно-фугасной реактивной гранатой ОГ-22М, предназначенной для поражения живой силы противника на открытой местности, в окопах, укрытиях полевого типа, а также небронированной и легкобронированной техники.

Согласно информации производителя, сама граната весит 2 килограмма и при детонации образует более тысячи осколков. Дальность ее прямого выстрела составляет около 100 метров.

Беспилотник на 65% состоит из украинских комплектующих. В частности, в нем используется украинская электроника, разработанная во время войны.

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