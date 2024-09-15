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В Беларуси открыли самую большую скейт-площадку в стране

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  • 15.09.2024, 13:45
  • 1,422
В Беларуси открыли самую большую скейт-площадку в стране

Где она находится?

В Беларуси появилась самая большая в стране скейт-площадка. Ее открыли в Витебске в парке Тысячелетия, сообщает БелТА.

Скейтодром построили меньше, чем за год. Отмечается, что здесь можно безопасно отрабатывать трюки на скейтбордах, велосипедах и самокатах. На площадке есть горки, трамплины и рампы. Также установлена арка с распылителем воды нового дизайна, чтобы можно было освежиться в жару.

Площадка вызвала большой интерес горожан, которые заполнили ее сразу же после открытия.

По словам чиновников, скейт-парк будет развиваться. Там появятся новые зоны отдыха и арт-объекты.

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