В Беларуси открыли самую большую скейт-площадку в стране

В Беларуси открыли самую большую скейт-площадку в стране2
- 15.09.2024, 13:45
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Где она находится?
В Беларуси появилась самая большая в стране скейт-площадка. Ее открыли в Витебске в парке Тысячелетия, сообщает БелТА.
Скейтодром построили меньше, чем за год. Отмечается, что здесь можно безопасно отрабатывать трюки на скейтбордах, велосипедах и самокатах. На площадке есть горки, трамплины и рампы. Также установлена арка с распылителем воды нового дизайна, чтобы можно было освежиться в жару.
Площадка вызвала большой интерес горожан, которые заполнили ее сразу же после открытия.
По словам чиновников, скейт-парк будет развиваться. Там появятся новые зоны отдыха и арт-объекты.