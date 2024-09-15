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«Командование РФ ничего не поняло»

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  • 15.09.2024, 13:53
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«Командование РФ ничего не поняло»

Эксперт назвал главный просчет россиян в Курской области.

В Курской области РФ есть наиболее слабые места, из которых россияне теоретически должны начать выбивать украинские подразделения. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

«Те действия, которые сейчас происходят - с заходом через новые участки границы, - на самом деле они происходят из-за попыток россиян атаковать. У них пока идет не масштабная атака, как мы, например, видим на украинской Донетчине, а определенная разведка боем, когда они проверяют, где у нас на Курщине есть наиболее слабые места, из которых они теоретически должны начать нас выбивать», - отметил Крамаров.

В то же время эксперт отметил, что российское командование не учло одну вещь. Россияне совсем забыли, что граница - это тоже линия фронта.

«Проблема в том, что у них почему-то командование, извините, нифига совсем не поняло, что у них еще есть граница, и граница это тоже линия фронта. Как мы когда-то поняли, что вся граница - не только с Россией, даже с Беларусью - это все линия фронта. И эту границу нужно защищать. И вот нанесение удара по тылу тех войск, которые пошли в разведку боем, для них это снова стало удивлением», - сказал он.

Впрочем, эксперт отметил, что не нужно ожидать каких-то изменений на карте на Курщине. ВСУ заняли там территорию, которую могут эффективно удержать, не тратя на это много сил. Скорее всего, будет информация о попытках атак россиян и неплохой обороне ВСУ.

«В некоторых моментах будем слышать о том, что они почему-то не рассчитали, а им в тыл зашли украинские войска», - отметил Крамаров.

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