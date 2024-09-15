Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет3
- 15.09.2024, 14:02
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Большинство долгожителей в стране — женщины.
Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет, рассказал заместитель начальника Главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел, сообщает БелТА.
По последним данным, возраста более 100 лет достигли свыше 600 человек. В течение последних десяти лет их число составляло около 400. В 2023 году было около 500 долгожителей.
Николай Орел уточнил, что из числа всех долгожителей трем жителям Беларуси больше 110 лет.
Касательно гендерного состава заместитель начальника Главного управления добавил, что 66% людей старше 65 лет — женщины. То есть на двух женщин этого возраста приходится один мужчина.