Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет 3 15.09.2024, 14:02

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Большинство долгожителей в стране — женщины.

Три жителя Беларуси достигли возраста 110 лет, рассказал заместитель начальника Главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел, сообщает БелТА.

По последним данным, возраста более 100 лет достигли свыше 600 человек. В течение последних десяти лет их число составляло около 400. В 2023 году было около 500 долгожителей.

Николай Орел уточнил, что из числа всех долгожителей трем жителям Беларуси больше 110 лет.

Касательно гендерного состава заместитель начальника Главного управления добавил, что 66% людей старше 65 лет — женщины. То есть на двух женщин этого возраста приходится один мужчина.

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