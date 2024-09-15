Что попадет под удар Storm Shadow в России: опубликована карта 1 15.09.2024, 14:10

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В зону поражения входят и военные объекты под Москвой.

Пока на британского премьера Кира Стармера давят, чтобы тот разрешил ВСУ быть по России Storm Shadow, The Times опубликовал карту вероятных целей этих крылатых ракет в России.

Согласно изображению, ракеты будут охватывать радиус ближнего приграничья и даже военные объекты россиян под Москвой.

В общем, в радиус действия Storm Shadow попадают 14 аэродромов и аэропортов, один НПЗ и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Указывается, что Storm Shadow все же имеют меньший охват, чем, к примеру, ATACMS, и - соответственно - более ограниченное количество целей для поражений.

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