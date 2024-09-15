закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В одной могиле с Путиным

  • Александр Невзоров
  • 15.09.2024, 14:26
В одной могиле с Путиным
Александр Невзоров

Сбылись самые бредовые мечты.

Крестный марш 12 сентября по Санкт-Петербургу стал истинным торжеством православного фашизма.

Кронштадтский, Корейша, Достоевский были бы в восторге: сбылись их самые бредовые, самые черные мечты.

Православие, много лет прикидывалось невинной и возвышенной белибердой. Но оказалось прочным фундаментом для русского расизма.

Над этой «старушачьей религийкой» шутили и подтрунивали, не представляя ее агрессивности и ее потенциалов.

Путин же 20 лет терпеливо очищал ее от плесени и вековой паутины - и получил тот «опиум для народа», который вполне способен управлять русским быдлом.

Надо отдать Путину должное - он не ошибся.

РПЦ стала реальным и влиятельным вдохновителем преступной войны и репрессий.

Конечно, ее захоронят в одной могиле с Путиным, признав преступной организацией.

Но до этого она еще успеет послать в смерть десятки тысяч бездумной русской черни.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов