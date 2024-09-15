В одной могиле с Путиным Александр Невзоров

15.09.2024, 14:26

Александр Невзоров

Сбылись самые бредовые мечты.

Крестный марш 12 сентября по Санкт-Петербургу стал истинным торжеством православного фашизма.

Кронштадтский, Корейша, Достоевский были бы в восторге: сбылись их самые бредовые, самые черные мечты.

Православие, много лет прикидывалось невинной и возвышенной белибердой. Но оказалось прочным фундаментом для русского расизма.

Над этой «старушачьей религийкой» шутили и подтрунивали, не представляя ее агрессивности и ее потенциалов.

Путин же 20 лет терпеливо очищал ее от плесени и вековой паутины - и получил тот «опиум для народа», который вполне способен управлять русским быдлом.

Надо отдать Путину должное - он не ошибся.

РПЦ стала реальным и влиятельным вдохновителем преступной войны и репрессий.

Конечно, ее захоронят в одной могиле с Путиным, признав преступной организацией.

Но до этого она еще успеет послать в смерть десятки тысяч бездумной русской черни.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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