В одной могиле с Путиным
- Александр Невзоров
- 15.09.2024, 14:26
Сбылись самые бредовые мечты.
Крестный марш 12 сентября по Санкт-Петербургу стал истинным торжеством православного фашизма.
Кронштадтский, Корейша, Достоевский были бы в восторге: сбылись их самые бредовые, самые черные мечты.
Православие, много лет прикидывалось невинной и возвышенной белибердой. Но оказалось прочным фундаментом для русского расизма.
Над этой «старушачьей религийкой» шутили и подтрунивали, не представляя ее агрессивности и ее потенциалов.
Путин же 20 лет терпеливо очищал ее от плесени и вековой паутины - и получил тот «опиум для народа», который вполне способен управлять русским быдлом.
Надо отдать Путину должное - он не ошибся.
РПЦ стала реальным и влиятельным вдохновителем преступной войны и репрессий.
Конечно, ее захоронят в одной могиле с Путиным, признав преступной организацией.
Но до этого она еще успеет послать в смерть десятки тысяч бездумной русской черни.
Александр Невзоров, «Телеграм»