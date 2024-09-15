Почти 30 беспилотников атаковали семь регионов России 3 15.09.2024, 14:43

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иллюстративное фото

ВСУ использовали дроны самолетного типа.

В ночь на 15 сентября пять российских регионов подверглись атаке украинских дронов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 29 беспилотников, сообщает The Moscow Times.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей», — говорится в сообщении военного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. Аналогичные заявления сделали власти Смоленской, Ростовской и Калужской областей.

В ночь на 10 сентября украинские дроны пытались атаковать Москву, большинство из них было сбито на подлете в Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО перехватили не менее 14 дронов в городских округах Раменское, Подольск, Домодедово, Люберцы и Коломна.

При отражении атаки в Раменском один из дронов попал в жилой дом в Спортивном проезде, в котором возник пожар на 11–12 этажах, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Согласно уточненным данным, погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали и были доставлены в больницу.

Помимо Подмосковья беспилотники атаковали восемь регионов России. Всего было перехвачено и уничтожено 144 дрона, сообщило Минобороны РФ. В частности, над Брянской областью было сбито 72 беспилотника, над Курской — 14, над Тульской — 13, восемь — над Белгородской областью, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над территорией Орловской области.

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