Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области 1 15.09.2024, 14:59

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Он расположен в селе Стародубовка.

Украинские партизаны нашли командный пункт россиян в Донецкой области. Он расположен в селе Стародубовка.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агенты разведали территорию ангаров в Стародубовке Донецкой области и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесистой местности», - говорится в сообщении.

В частности, партизаны добыли информацию об организации охраны, патрулировании территории и порядок доступа на объект.

«Помимо этого, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск «Центр», - добавляют в «АТЕШ».

Как говорят партизаны, разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования ВС РФ, влияя на координацию и управление оккупационных войск.

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