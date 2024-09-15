Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области

Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области1
- 15.09.2024, 14:59
- 1,728
Он расположен в селе Стародубовка.
Украинские партизаны нашли командный пункт россиян в Донецкой области. Он расположен в селе Стародубовка.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агенты разведали территорию ангаров в Стародубовке Донецкой области и обнаружили место размещения командно-штабной машины, расположенной в лесистой местности», - говорится в сообщении.
В частности, партизаны добыли информацию об организации охраны, патрулировании территории и порядок доступа на объект.
«Помимо этого, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск «Центр», - добавляют в «АТЕШ».
Как говорят партизаны, разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования ВС РФ, влияя на координацию и управление оккупационных войск.