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Водитель показал, что стало с его машиной после столкновения с лосем под Минском

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  • 15.09.2024, 15:08
  • 4,604
Водитель показал, что стало с его машиной после столкновения с лосем под Минском

Видеофакт.

Утром 9 сентября водитель ехал на работу из Фаниполя в Минск. На дорогу внезапно выбежал лось — столкновения избежать не удалось. Водитель получил незначительные травмы, а вот машина — серьезные повреждения, передает портал Onliner.

Водитель авто рассказал, что в последний момент успел резко вывернуть руль вправо и «лечь» на коробку передач. Это, со слов мужчины, и спасло ему жизнь. Момент столкновения с животным попал на видео.

А вот что произошло с машиной: лобовое стекло треснуло, вмятыми оказались часть крыши и капота. Лось погиб на месте.

«Я в полном порядке, спасибо крепкой машине … Разбил немного голову», — рассказал водитель.

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