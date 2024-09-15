Действительно ли Путин обратился? Мартин Скавронский, Newssky

15.09.2024, 15:17

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Фото: Getty Images

Глава РФ может скрывать от россиян переход в другую религию.

С момента прихода к власти в 1999 г. президент Путин регулярно исповедовал и использовал религиозные связи с Православной Церковью в политических целях. Делая это, он перестроил русское общество и поставил себя в центр вновь созданной русской национально-конфессиональной идентичности; впоследствии был введен и традиционный набор консервативных ценностей, стоящих в противовес Западу.

Именно эти ценности трактуются как инструмент, функционирующий для укрепления внутреннего единства страны-агрессора и поддержки претензий России на лидерство и власть над своими соседями и не только над ними.

Используя Русскую Православную Церковь в качестве религиозного фона, Путин принял ряд законов против ЛГБТК+ и новых правил, которые цензурируют свободу слова, чтобы ограничить проникновение западной культуры и постмодернистских ценностей. Кроме того, укрепив религиозный авторитет Русской православной церкви, Путин сделал невозможным евангелизацию западными церквями, тем самым укрепив свое влияние на русские духовные убеждения.

То есть когда «бывший» кагэбист» пришел к власти, он был свободен от веры. Но с тех пор он, очевидно, обратился – и перешел во все более глубокие объятия с Русской православной церковью с чисто пропагандистской и политической целью. В своих проявлениях имитационного «благочестия» он сватался к русскому православию. Выступая против вялых и безбожных ценностей Запада, он завоевал социальных консерваторов – как дома, так и за рубежом.

Он также все больше окружал себя российскими шовинистами и духовными советчиками, верящими в историческую миссию воссоединения России, Беларуси и Украины и создание единого пространства «русского мира».

Ислам является второй по популярности религией в России после православия, около 20 миллионов жителей считают себя мусульманами, многие из которых происходят из коренных неславянских общин Кавказа и Волго-Уральского региона.

Но, пожалуй, самым важным является вопрос демографического распространения. В 2019 году главный муфтий Равиль Гайнутдин предусмотрел, что к 2030 году треть страны будет исполнена мусульманами. Возможно, это было преувеличением, направленным на обеспечение дополнительных средств на строительство мечетей, но факт остается фактом: количество этнических россиян падает (на 4,9 процента ниже по переписи 2020 года, чем десять лет назад, тогда как чеченское население – преимущественно мусульманское) – растет (за этот же период количество чеченцев выросло на 17,1%).

В общем-то, точные цифры демографического роста мусульман трудно подсчитать. Они состоят не только из «местных жителей», исторически проживавших на нынешней территории России – таких национальностей, как татары, башкиры, ингуши и т.д. – но и мигрантов из стран Центральной Азии, которые часто не зарегистрированы и не отражаются в официальном количестве работников.

Растущее количество мусульман выгодно российским властям, но это демографическое смещение кое-кто также воспринимает как угрозу. Чтобы разделить разницу, понадобится игра сдерживаний и противовесов. Однако реальные ограничения на миграцию не могут быть введены, пока идет война и Кремлю требуется больше солдат (и соответствующая рабочая сила).

Даже если до конца этого десятилетия мусульмане не составят, как утверждал главный муфтий, 30 процентов населения, скоро их будет достаточно, чтобы изменить «российский образ жизни». Если все будет продолжаться в том же русле, дети современных русских (славянского происхождения) вполне могут увидеть радикальные изменения – в школе, законодательстве, дресс-кодах и так далее – и это может быть Коран, а не Толстой и Достоевский; а вот внуки россиян будут изучать в школе нормы шариата.

Это горькая ирония, что эта война, которая ведется под постоянно разрастающимся флагом «русского мира», может, невольно, ускоряться вместе с распадом России.

В этом контексте следует обратить внимание на то, что после того, как Россия стала больше внимания уделять своему мусульманскому населению, в частности в регионах Северного Кавказа и Волжского региона, Путин начал подчеркивать важность ислама якобы как части российской идентичности. Это отражало также необходимость управления национальными и религиозными отношениями в стране.

25 августа 2024 года Путин в ходе посещения столицы Чечни под шквальные аплодисменты поцеловал Коран и подарил священную для мусульман книгу представителям мечети имени пророка Исы. А после этого в России снова пошли слухи о принятии Владимиром Путиным ислама. Эта тема стала наиболее обсуждаемой в Интернете. Некоторые пользователи соцсетей пришли к выводу, что президент принял ислам. Любовь к Корану может означать принятие ислама. Путин, возможно, хочет получить поддержку, в первую очередь, руководства и народа Чечни. Но это пустая надежда, что они станут его союзниками и опорой вертикали власти.

По данным российского государственного информагентства ТАСС, в России с 1991 года количество мечетей увеличилось в 60 раз. Если вначале действовало всего 120 мечетей, то к концу 2023 года количество мечетей превысило 7 тысяч. Строительство мечетей продолжается и сейчас. В 2026 году даже в Хакасии должно быть завершено строительство первого мусульманского храма. Объявлено, что глава Кремля одобрил проект строительства мечети.

Те, кто придерживается мнения, что Путин выбрал другую религию, также утверждают, что глава РФ состоит в браке с мусульманкой. По данным из открытых источников, отец Алины Кабаевой – уроженец Узбекистана, узбекский футболист Марат Кабаев, возглавляющий в России международное сообщество исламского бизнеса. А познакомила Путина с Кабаевой тренер Ирина Винер, жена (тогда) миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова…

Вспомним, а когда датируются первые сообщения об обращении Путина в ислам?

Это было в 2015 году, когда Россия направила войска для участия в войне в Сирии. Многие люди в мусульманском мире истолковали это как признак обращения Путина в ислам. На самом деле, речь шла об отвлечении внимания от поражения Кремля в Украине (в том числе и на Донбассе) о нефтяной и газовой политике, но сначала это было неочевидно, а некоторые люди пытались понять, почему Россия поддерживает Сирию.

Путин вырос, как мы уже писали, в советскую эру в отвергающем религию политическом климате. Советы вынуждены были отказаться от религии и обратиться к атеизму. Действительно, религиозное имущество конфисковали, а религиозных деятелей преследовали и высмеивали. Однако недавняя война между Россией и Украиной раскрыла множество таинственных аспектов личности и мировоззрения Путина.

К примеру, верховный пахан Швабростана осудил публикацию карикатур, оскорбляющих пророка Мохаммеда. Путин подчеркнул, что это далеко не свобода творчества, и потребовал от людей уважать святыни, даже если у них разные убеждения. Впоследствии он запретил публикацию каких-либо карикатур с изображением Магомета во всех российских СМИ. Среди историй, рассказывающих о московском хане, есть то, что он кладет копию Корана на свой стол и часто читает стихи во время встреч и разговоров с мусульманскими лидерами.

Мусульманским президентам он даровал экземпляры Корана, в том числе исторические копии, как это было с президентом Ирана, эмиром Катара и президентом Сирии. Одни утверждают, что это обычная политическая пропаганда, другие считают, что это связано с уважением Путина к религии Мохамеда. Межконфессиональная забота Путина, будь то искренняя или циничная, просачивается к россиянам на улице. Проиллюстрируем это грустным анекдотом. Приблизительно в 2010 году состоялся боксерский поединок между украинцем и дагестанцем, тогда все болели за последнего. Десять лет до этого люди, то есть Миллениум, болели бы за славянина, независимо от национальности. Но сейчас они поддержали бойца-мусульманина. Он дагестанец, кавказец, да, но он русский.

Путин часто встречается с мусульманскими лидерами в России, такими как муфтий Татарстана и муфтий Кавказа. Это помогает ему поддерживать хорошие отношения с важными религиозными фигурами и поддерживать на местах (в так называемых «электоральных султанатах»). Он также участвует в спонсировании и поддержке социальных проектов, направленных на помощь мусульманским общинам, что усиливает их лояльность и поддержку.

Путин активно ищет способы укрепить отношения с мусульманскими странами, такими как Турция, Иран и разными арабскими государствами. Это часть его стратегии для расширения влияния Швабростана на глобальной арене, в том числе для продолжения войны против Украины. Страна-агрессорка имеет стратегические экономические интересы в сотрудничестве со странами, богатыми энергоресурсами, среди которых есть и мусульманские государства.

Путин активно поддерживает мусульманские страны на международной арене. К примеру, Россия часто выступает в защиту интересов Ирана в вопросах ядерной программы и геополитических споров. Важны экономические и военные соглашения с мусульманскими государствами, такими как Турция и Иран, что укрепляет экономические и стратегические отношения между Россией и этими странами.

В контексте конфликтов с Западом Путин использует религиозную риторику для создания позитивного имиджа на международной арене. Сотрудничество с мусульманскими странами может являться частью стратегического ответа на критику со стороны западных стран.

Путин использует поддержку мусульманских стран как часть своей стратегии для балансировки влияния западных стран. Это позволяет России демонстрировать свою роль как важного игрока на глобальной арене, способного сотрудничать с разными регионами и религиозными группами.

Между тем в происламском курсе Путина мы наблюдаем некоторую непоследовательность. 25 марта 2024 года он заявил, что теракт на концертной площадке Crocus City Hall под Москвой совершили радикальные исламисты. Выступая на встрече с членами правительства, Путин сказал, что убийства совершены экстремистами, «с идеологией которых исламский мир борется веками». Путин не упомянул группировку «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за атаку, и снова попытался обвинить Украину и Соединенные Штаты, не предоставив доказательств. Не так давно было время, когда Путин понимал, что Вашингтон рассматривает исламский радикализм как общую угрозу, воспринимаемую настолько серьезно, что ее оградили от других споров.

Что касается Исламского государства (ИГ) или Аль-Каиды, военные действия Путина в Сирии и Чечне внешне ничем не отличаются от американских вмешательств в Ираке и Ливии. На самом деле русские войска в Сирии и Ливии пытались уничтожить отряды оппозиции кровавым диктаторам. Наличие крупной российской военной базы в преимущественно суннитском Таджикистане — бывшей советской стране, из которой происходят арестованные подозреваемые — не менее оскорбительно для исламистских идей, чем присутствие военных баз США в Персидском заливе. Пахан Швабростана до сих пор не понял, что Россия и славянство в целом для них являются частью христианского Запада, а страна-агрессор не относится к их воображаемому исламскому халифату.

Вернемся к персоне верховного пахана Швабростана. Пока нет подтверждения того, что Путин принял ислам. Ни официальные источники, ни авторитетные новости не подтверждают такую информацию. Что касается возможных причин для принятия другой религии, если бы это произошло, они могли бы быть разными — от личных убеждений до политических соображений.

Если бы политический лидер, как Путин, принял новую религию, это могло бы быть по нескольким причинам:

Личные убеждения: изменения в личных убеждениях или религиозном сознании.

Политические или дипломатические мотивы: иногда политики могут предпринимать такие шаги для улучшения отношений с определенными странами или религиозными общинами.

Социально-культурные факторы: влияние культурных или социальных обстоятельств, что ведет к изменениям в религиозной идентичности.

Однако в случае Путина пока нет никаких подтверждений или серьезных доказательств изменений в его религиозной принадлежности. Как правило, личная жизнь таких публичных лиц, как Путин, строго частна, и детали о медицинских процедурах или личных религиозных практиках не обсуждаются публично. Это включает информацию о таких процедурах, таких как обрезка. До настоящего времени нет никаких официальных или проверенных источников, подтверждающих, что Путин прошел обрезание. Подобная информация не является предметом публичных заявлений или новостей, и поэтому не может быть подтверждена без надлежащих источников. Более того, он имеет явные симпатии к колдовству и черной магии.

Рассмотрим другие аспекты. Итак, Путин делал шутливые замечания об обрезании в разных публичных выступлениях и интервью. Одним из таких случаев была шутка, сделанная во время встречи с представителями религиозных организаций, где он иронически намекал на то, что чаще с такими вопросами обращаются к мусульманам, чем к христианам. Подобные шутливые комментарии могут вызвать разные реакции у общественности. Они могут восприниматься как оскорбительные или неэтические, особенно среди тех, кто воспринимает обрезание как важную часть религиозной практики.

Шутки Путина об обрезании не являются надежным индикатором его религиозных убеждений или возможного принятия ислама. Они могут быть частью его публичной риторики, не обязательно отражающей его личные религиозные взгляды. Пока нет никаких подтверждений или официальных заявлений, свидетельствующих об изменении его религиозной принадлежности.

Возможно, что для Владимира Путина имидж лидера, пропагандирующий ислам, может иметь определенную привлекательность, но это, скорее всего, не является основной мотивацией его политики. Путин часто демонстрирует свой имидж сильного и решительного лидера, который может налаживать и поддерживать отношения с разными странами и религиозными группами. Это может включать и поддержку исламских стран как часть его глобальной стратегии. Понимание того, что ислам является важной частью культурного и социального ландшафта России, помогает Путину формировать свою политику так, чтобы она отвечала интересам и потребностям мусульманских общин. Поддержка исламских стран и религии может помочь Путину повысить свою легитимность как международного лидера, способного эффективно взаимодействовать с различными культурами и религиями.

При анализе деятельности таких персон, как пахан Швабростана, трудно придерживаться объективности, но порой это моральный долг обозревателя. Несмотря на то, что открытых заявлений о принятии ислама нет. Косвенным подтверждением могут стать его шутки об обрезании.

Как правило, личная религиозная жизнь государственных деятелей часто остается частной и недоступной широкой публике. Как и многие другие политики, Путин может выбирать не разглашать все аспекты своей личной жизни, в частности религиозные убеждения. Известно, что он часто сохраняет конфиденциальность в своих личных делах, и вопрос религии может быть одним из них. Путин, вероятно, мог бы скрывать такие аспекты своей жизни, если бы они имели потенциально негативные последствия для его политического имиджа. Исторически политики иногда изменяют свою религиозную принадлежность или скрывают ее с целью поддержания политической стабильности. Есть примеры, когда политические лидеры могли скрывать свою подлинную религиозную идентичность, чтобы избежать неприятностей или сохранить поддержку ключевых союзников.

Поэтому существуют обоснованные предположения, что Владимир Путин мог принять ислам, но скрывает это во избежание негативной реакции со стороны православного общества и Русской Православной Церкви (РПЦ МП имени Сталина).

Принятие ислама Владимиром Путиным могло бы иметь серьезные политические последствия. Православие является основной религией в России, и РПЦ оказывает значительное влияние на российское общество и политику. Любое изменение религиозной идентичности президента могло бы привести к социальным и политическим недоразумениям, протестам или даже кризисам. Путин, как президент, предположительно стремится избежать столь возможных конфликтов и поддерживать стабильность в стране.

Русская Православная Церковь играет ключевую роль в русском обществе. Путин регулярно принимает участие в православных религиозных мероприятиях и публично поддерживает РПЦ. Он был подмечен во многих православных богослужениях, а его политика часто согласуется с интересами церкви. РПЦ активно поддерживает Путина, и любое значительное отклонение от православия с его стороны могло бы вызвать серьезное недовольство среди православных верующих и церкви, что могло бы повлиять на его политический имидж и поддержку.

Православие играет важную роль в российской культуре и политике (хотя уже не в вооруженных силах, где доминирует ислам чеченско-дагестанского разлива). РПЦ оказывает значительное влияние на общество, и любое изменение религиозной идентичности со стороны президента могло бы вызвать серьезный протест среди сторонников православия. Сокрытие возможного изменения религии могло бы быть стратегическим шагом во избежание политических кризисов и сохранения стабильности.

Несмотря на активную поддержку РПЦ, Путин действительно имеет негативное отношение к христианству или даже брезгует им, что может быть вызвано личными убеждениями, корни которых уходят в его советскую формацию. А это могло быть одной из причин для возможного перехода в ислам. Мусульманские страны могут быть более приемлемыми для политиков, стремящихся отметить свой отход от традиционных западных ценностей. Путин мог бы видеть в исламе альтернативу, лучше отвечающую его политическим и социальным амбициям, или как способ создания нового имиджа.

Если это так, то принятие ислама может быть попыткой найти религиозный контекст, больше отвечающий его собственным взглядам или впечатлениям от религиозных систем. Если Путин действительно скрывает свое принятие ислама, это может быть частью стратегии избегания социального конфликта.

Мартин Скавронский, Newssky

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