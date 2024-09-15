В Киеве поддержали призыв МИД Польши прекратить соцвыплаты украинцам в ЕС 2 15.09.2024, 15:39

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Больше всего украинских беженцев после начала войны года приняла Польша.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал призыв польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который считает, что европейские страны должны прекратить выплату социальных пособий живущим там украинским мужчинам призывного возраста, передает Reuters. По мнению Сикорского, эта мера простимулирует их к возвращению на родину.

«Прекратите выплачивать социальные пособия людям, которые подлежат мобилизации», — заявил польский министр на пресс-конференции в Киеве, добавив, что нельзя «финансово поощрять уклонение от призыва на Украине». По словам Сикорского, его страна подобных выплат не предоставляет.

«Я поддерживаю идею министра Сикорского», — заявил Сипига. Выступая на пресс-конференции, он призвал поднять вопрос о разработке Евросоюзом программ по возвращению украинцев в страну. «Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня», — указал он (цитата по Liga.net).

В начале сентября лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в правительстве будет сформировано новое ведомство — Министерство возвращения украинцев. Сейчас власти обсуждают, кто может его возглавить. Идею создания такой структуры президент Владимир Зеленский озвучивал еще в августе, отметив, что сейчас за рубежом находятся 7,5 млн украинцев.

Больше всего украинских беженцев после начала войны в феврале 2022 года приняла Польша — по данным ООН, туда приехали почти 60% из общего числа вынужденно покинувших Украину.

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