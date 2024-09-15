закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как сложилась жизнь вундеркинда из Жодино, в 12 лет поступившего в медицинский университет?

3
  • 15.09.2024, 15:47
  • 2,988
Как сложилась жизнь вундеркинда из Жодино, в 12 лет поступившего в медицинский университет?

Он мечтал попасть на Олимпиаду-2020 как пловец, а также хотел стать нейрохирургом.

В 2015 году 12-летний Тимур Сушко стал студентом медицинского университета. Он говорил, что мечтает попасть на Олимпиаду-2020 как пловец, а также хочет стать нейрохирургом. С первым не сложилось, а стал ли вундеркинд врачом?

Родители Тимура с гордостью рассказали журналистам, что сын в девять месяцев хорошо разговаривал, в год — требовал набирать воду в ванну и по три часа там плавал, а в возрасте двух лет даже умел читать, пишет «Наша Нiва».

Надо отметить, что папа с мамой искали очень разные (и небанальные) варианты развития талантов сына. Например, в YouTube есть видео, на котором 11-летний Тимур (тогда уже 11-классник жодинской школы №8) занимается в школе Ольги Чурилиной в Москве. Эксперт якобы помогала мальчику развивать экстрасенсорные способности.

На видео учительница говорит мальчику, что ему нужно догадаться, какой рисунок выбрала его маленькая сестренка Оля. Девочка выбирает рисунок с манго. Тимур склоняет голову и медленно перекладывает письма рисунком вниз — и в результате достает то же манго.

Тимур профессионально занимался плаванием и рассказывал, что планирует принять участие в Олимпиаде-2020. Тренеры говорили: у талантливого парня есть шансы через несколько лет войти в состав молодежной сборной страны.

Судя по следующим интервью, первые месяцы в вузе были для Тимура очень насыщенными: уже в 6:30 у него начиналась первая тренировка в бассейне, потом были занятия в университете, а потом — снова плавание. Домой он обычно приезжал в 21:00 — и ему нужно было что-то сделать по учебе. Во время соревнований Тимур отсутствовал на занятиях, а потом пытался самостоятельно догнать однокурсников. Честно говоря, не каждый взрослый человек смог бы долго выдержать такой ритм жизни.

В одном из интервью Тимур рассказал, что отношения с однокурсниками у него не сложились — в основном из-за того, что все они были старше лет на пять. Но при этом отмечал, что относились к нему хорошо. А преподаватели поблажек не делали и экзамены принимали так же строго, как и у всех остальных студентов.

В 14 лет у парня уже было около 200 наград на разных соревнованиях. С учебой на дневном отделении БГМУ все было не так хорошо: после первого курса парню пришлось взять академический отпуск. Тимур объяснял это тем, что только учиться в медицинском университете для него было несложно, труднее всего оказалось одновременно хорошо учиться и хорошо выступать на соревнованиях.

Во время академического отпуска парень продолжил заниматься плаванием: у него было по две тренировки по будням и по одной в выходные дни. Тимур выполнил норматив кандидата в мастера спорта, занял третье место в первенстве Минска среди взрослых. А еще дебютировал в чемпионате Беларуси.

В 2017 году журналист «Трибуны» встречался с Тимуром и был очень впечатлен внешним видом подростка. В свои 14 лет тот вымахал до 184 сантиметров и носил обувь 43 размера. Тогда Тимур говорил, что повзрослел и с сентября вернется к занятиям в БГМУ.

Он даже стал участником рабочей группы в Институте физиологии Академии наук. Тимур в компании ученых работал над профилактикой посттравматического вреда позвоночника и головного мозга. Результатом работы стали публикации в американских и швейцарских научных журналах.

Тогда же Тимур рассказал, что чаще всего читает учебники, но любимой книгой считает «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Своим кумиром подросток называл Майкла Фелпса, который завоевал на Играх 23 золота. Сам Тимур мечтал об Олимпийских играх в Токио. Но признавался, что любит с друзьями погонять на велосипедах, сыграть в футбол или зарубиться в доту.

Дальше что-то пошло не так. В 2019 году «Трибуна» заметила, что успехи подростка в плавании перестали впечатлять. «В конце прошлого года Тимур плавал за минскую команду «Трактор» в международном турнире на призы Сергея Коплякова, и на двухсотметровке брассом занял 13-е место — мягко говоря, средний результат для пловца, который несколько лет назад мечтал попасть на Олимпийские игры в Токио», — писало издание.

Как удалось узнать «Трибуне», из-за отъезда за границу личного тренера Игоря Неженца тинейджер взял паузу в занятиях плаванием. Однако сообщалось, что коуч скоро вернется, а 16-летний Сушко снова начнет тренироваться.

Далее в медийном пространстве очень мало сведений о жизни Тимура.

В 2019 году в одном из СМИ Василий Сушко (отец парня), говорил: «Мы в этом году написали заявление на отчисление из Медицинского университета, он закончил два курса. Мы сделали вывод, что нельзя совмещать большую профессию доктора и плавание».

Отец также сообщал, что после этого парень начал учиться в БНТУ на спортивно-техническом факультете. Подчеркивалось то, что все решения отец и сын обсуждали и принимали вместе.

Что с вундеркиндом сейчас? На Тимура Васильевича Сушко зарегистрирована фирма в Смоленске — ООО «Синергия», где тот является директором с 2023 года. Основательницей «Синергии» является его мать Светлана Сушко.

Ранее «Белорусская деловая газета» писала о том, что именно «Синергия» стала владельцем СОАО «Беловежские сыры» (находится в городе Высокое Брестская области). Сейчас Светлана Сушко обозначена как учредитель ООО «ТД «Беловежские сыры».

Получается, Тимур оставил в прошлом мечты об Олимпиаде и работе врачом и решил заниматься семейным бизнесом.

Отец Тимура — Василий Сушко — наоборот бросил бизнес, чтобы реализовать детскую мечту и стать певцом. Как он утверждает, оставил свой пакет акций «Беловежских сыров» матери своих детей. По версии бывшей жены — Светланы Сушко — она сама выкупила у него пакет акций и самостоятельно превратила проблемное предприятие в прибыльное.

Василий Сушко сейчас позиционирует себя как «белорусского миллионера, который поет». В этом году он получил награду от российского «Радио Шансон». На той же церемонии награждения «Шансон года — 2024» диплом дали и невестке Лукашенко, которая пишет песни под псевдонимом Анна Селук.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов