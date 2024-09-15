Как сложилась жизнь вундеркинда из Жодино, в 12 лет поступившего в медицинский университет? 3 15.09.2024, 15:47

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Он мечтал попасть на Олимпиаду-2020 как пловец, а также хотел стать нейрохирургом.

В 2015 году 12-летний Тимур Сушко стал студентом медицинского университета. Он говорил, что мечтает попасть на Олимпиаду-2020 как пловец, а также хочет стать нейрохирургом. С первым не сложилось, а стал ли вундеркинд врачом?

Родители Тимура с гордостью рассказали журналистам, что сын в девять месяцев хорошо разговаривал, в год — требовал набирать воду в ванну и по три часа там плавал, а в возрасте двух лет даже умел читать, пишет «Наша Нiва».

Надо отметить, что папа с мамой искали очень разные (и небанальные) варианты развития талантов сына. Например, в YouTube есть видео, на котором 11-летний Тимур (тогда уже 11-классник жодинской школы №8) занимается в школе Ольги Чурилиной в Москве. Эксперт якобы помогала мальчику развивать экстрасенсорные способности.

На видео учительница говорит мальчику, что ему нужно догадаться, какой рисунок выбрала его маленькая сестренка Оля. Девочка выбирает рисунок с манго. Тимур склоняет голову и медленно перекладывает письма рисунком вниз — и в результате достает то же манго.

Тимур профессионально занимался плаванием и рассказывал, что планирует принять участие в Олимпиаде-2020. Тренеры говорили: у талантливого парня есть шансы через несколько лет войти в состав молодежной сборной страны.

Судя по следующим интервью, первые месяцы в вузе были для Тимура очень насыщенными: уже в 6:30 у него начиналась первая тренировка в бассейне, потом были занятия в университете, а потом — снова плавание. Домой он обычно приезжал в 21:00 — и ему нужно было что-то сделать по учебе. Во время соревнований Тимур отсутствовал на занятиях, а потом пытался самостоятельно догнать однокурсников. Честно говоря, не каждый взрослый человек смог бы долго выдержать такой ритм жизни.

В одном из интервью Тимур рассказал, что отношения с однокурсниками у него не сложились — в основном из-за того, что все они были старше лет на пять. Но при этом отмечал, что относились к нему хорошо. А преподаватели поблажек не делали и экзамены принимали так же строго, как и у всех остальных студентов.

В 14 лет у парня уже было около 200 наград на разных соревнованиях. С учебой на дневном отделении БГМУ все было не так хорошо: после первого курса парню пришлось взять академический отпуск. Тимур объяснял это тем, что только учиться в медицинском университете для него было несложно, труднее всего оказалось одновременно хорошо учиться и хорошо выступать на соревнованиях.

Во время академического отпуска парень продолжил заниматься плаванием: у него было по две тренировки по будням и по одной в выходные дни. Тимур выполнил норматив кандидата в мастера спорта, занял третье место в первенстве Минска среди взрослых. А еще дебютировал в чемпионате Беларуси.

В 2017 году журналист «Трибуны» встречался с Тимуром и был очень впечатлен внешним видом подростка. В свои 14 лет тот вымахал до 184 сантиметров и носил обувь 43 размера. Тогда Тимур говорил, что повзрослел и с сентября вернется к занятиям в БГМУ.

Он даже стал участником рабочей группы в Институте физиологии Академии наук. Тимур в компании ученых работал над профилактикой посттравматического вреда позвоночника и головного мозга. Результатом работы стали публикации в американских и швейцарских научных журналах.

Тогда же Тимур рассказал, что чаще всего читает учебники, но любимой книгой считает «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Своим кумиром подросток называл Майкла Фелпса, который завоевал на Играх 23 золота. Сам Тимур мечтал об Олимпийских играх в Токио. Но признавался, что любит с друзьями погонять на велосипедах, сыграть в футбол или зарубиться в доту.

Дальше что-то пошло не так. В 2019 году «Трибуна» заметила, что успехи подростка в плавании перестали впечатлять. «В конце прошлого года Тимур плавал за минскую команду «Трактор» в международном турнире на призы Сергея Коплякова, и на двухсотметровке брассом занял 13-е место — мягко говоря, средний результат для пловца, который несколько лет назад мечтал попасть на Олимпийские игры в Токио», — писало издание.

Как удалось узнать «Трибуне», из-за отъезда за границу личного тренера Игоря Неженца тинейджер взял паузу в занятиях плаванием. Однако сообщалось, что коуч скоро вернется, а 16-летний Сушко снова начнет тренироваться.

Далее в медийном пространстве очень мало сведений о жизни Тимура.

В 2019 году в одном из СМИ Василий Сушко (отец парня), говорил: «Мы в этом году написали заявление на отчисление из Медицинского университета, он закончил два курса. Мы сделали вывод, что нельзя совмещать большую профессию доктора и плавание».

Отец также сообщал, что после этого парень начал учиться в БНТУ на спортивно-техническом факультете. Подчеркивалось то, что все решения отец и сын обсуждали и принимали вместе.

Что с вундеркиндом сейчас? На Тимура Васильевича Сушко зарегистрирована фирма в Смоленске — ООО «Синергия», где тот является директором с 2023 года. Основательницей «Синергии» является его мать Светлана Сушко.

Ранее «Белорусская деловая газета» писала о том, что именно «Синергия» стала владельцем СОАО «Беловежские сыры» (находится в городе Высокое Брестская области). Сейчас Светлана Сушко обозначена как учредитель ООО «ТД «Беловежские сыры».

Получается, Тимур оставил в прошлом мечты об Олимпиаде и работе врачом и решил заниматься семейным бизнесом.

Отец Тимура — Василий Сушко — наоборот бросил бизнес, чтобы реализовать детскую мечту и стать певцом. Как он утверждает, оставил свой пакет акций «Беловежских сыров» матери своих детей. По версии бывшей жены — Светланы Сушко — она сама выкупила у него пакет акций и самостоятельно превратила проблемное предприятие в прибыльное.

Василий Сушко сейчас позиционирует себя как «белорусского миллионера, который поет». В этом году он получил награду от российского «Радио Шансон». На той же церемонии награждения «Шансон года — 2024» диплом дали и невестке Лукашенко, которая пишет песни под псевдонимом Анна Селук.

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