NASA объявило о новом рекорде по количеству людей на орбите Земли 15.09.2024, 15:55

Прошлый рекорд был достигнут в мае 2023 года.

На орбите Земли сейчас находятся 19 человек — это новый рекорд по количеству людей там, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«После запуска в среду на Международную космическую станцию (МКС) на орбите теперь находятся 19 человек — новый рекорд для человечества», — говорится в сообщении NASA в X.

Прошлый рекорд был достигнут в мае 2023 года. Тогда на борту МКС, а также на китайской космической станции «Тяньгун» в течение короткого периода времени находились в общей сложности 17 человек.

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