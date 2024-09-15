NASA объявило о новом рекорде по количеству людей на орбите Земли
- 15.09.2024, 15:55
Прошлый рекорд был достигнут в мае 2023 года.
На орбите Земли сейчас находятся 19 человек — это новый рекорд по количеству людей там, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
«После запуска в среду на Международную космическую станцию (МКС) на орбите теперь находятся 19 человек — новый рекорд для человечества», — говорится в сообщении NASA в X.
Прошлый рекорд был достигнут в мае 2023 года. Тогда на борту МКС, а также на китайской космической станции «Тяньгун» в течение короткого периода времени находились в общей сложности 17 человек.