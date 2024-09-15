Эксперты рассказали, где в мире пекут лучшую пиццу этого года 15.09.2024, 16:13

Не в Италии.

В Италии на днях прошла церемония награждения традиционной премией 50 Top Pizza Awards. Эксперты назвали лучшую пиццу 2024 года, сообщает CNN.

Победительницей стала пицца из ресторана Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке в США.

Речь идет о пиццерии Una Pizza Napoletana, ее открыл известный маэстро пиццы Энтони Манджери в марте 2022 года. Сейчас она обошла и американских, и мировых конкурентов, включая пиццерии в итальянском Неаполе, которые гурманы называют лучшими в этой сфере.

«Очень вдохновляет то, что меня признают спустя 30 лет моей карьеры, особенно в Неаполе, где пицца возникла», — рассказал Манджери.

Кроме того, в список лучших пиццерий 2024 попали еще три заведения из Нью-Йорка, сеть которых состоит в общей сложности из 101 ресторана. Это Ribalta (19-е место в рейтинге), Don Antonio (30-е) и L’industrie Pizzeria (80-е).

И все же доминировала в рейтинге Италия, поскольку в списке лучших оказалась 41 пиццерия из этой страны. Соединенные Штаты получили в общей сложности 15 отметок. Также Неаполь превзошел Нью-Йорк (в списке оказалось пять пиццерий из этого итальянского города).

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