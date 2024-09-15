закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперты рассказали, где в мире пекут лучшую пиццу этого года

  • 15.09.2024, 16:13
Эксперты рассказали, где в мире пекут лучшую пиццу этого года

Не в Италии.

В Италии на днях прошла церемония награждения традиционной премией 50 Top Pizza Awards. Эксперты назвали лучшую пиццу 2024 года, сообщает CNN.

Победительницей стала пицца из ресторана Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке в США.

Речь идет о пиццерии Una Pizza Napoletana, ее открыл известный маэстро пиццы Энтони Манджери в марте 2022 года. Сейчас она обошла и американских, и мировых конкурентов, включая пиццерии в итальянском Неаполе, которые гурманы называют лучшими в этой сфере.

«Очень вдохновляет то, что меня признают спустя 30 лет моей карьеры, особенно в Неаполе, где пицца возникла», — рассказал Манджери.

Кроме того, в список лучших пиццерий 2024 попали еще три заведения из Нью-Йорка, сеть которых состоит в общей сложности из 101 ресторана. Это Ribalta (19-е место в рейтинге), Don Antonio (30-е) и L’industrie Pizzeria (80-е).

И все же доминировала в рейтинге Италия, поскольку в списке лучших оказалась 41 пиццерия из этой страны. Соединенные Штаты получили в общей сложности 15 отметок. Также Неаполь превзошел Нью-Йорк (в списке оказалось пять пиццерий из этого итальянского города).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов