Der Spiegel: Путин ездил в Монголию к шаманам 17 15.09.2024, 16:18

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Диктатору РФ якобы понадобилось благословение шаманов на применение ядерного оружия.

По слухам, который пересказывает бывший журналист «Ъ», экс-главный редактор «Дождя» и писатель Михаил Зыгарь, настоящей целью поездки Владимира Путина в Монголию в начале сентября была встреча с шаманами. По словам Зыгаря, эту версию обсуждают источники, близкие к Кремлю. Своей информацией Зыгарь делится в колонке, опубликованной в авторитетном немецком журнале Der Spiegel, сообщает «Агентство».

Зыгарь пересказывает кремлевские слухи, что Путину понадобилось благословение шаманов на применение ядерного оружия. И якобы Путин вернулся из Монголии довольным, пишет экс-главред «Дождя».

Зыгарь обращает внимание на то, что Монголия и Тува, где Путин побывал до поездки в Улан-Батор, считаются родиной самых мощных шаманов мира. Писатель напоминает, что Путин давно известен своим особым отношением к мистике, в том числе православной.

Перед началом войны с Украиной Путин также консультировался с различными мистиками, пишет Зыгарь со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По словам собеседника, все они предсказывали победу России.

В подтверждение слухов о возможном увлечении Путина шаманизмом Зыгарь упоминает расследование «Проекта», в котором говорится, как во время поездок на Алтай Путин принимал кровавые ванны с экстрактом срезанных рогов алтайских маралов.

Кроме того, в колонке Зыгаря упоминается интервью профессора Валерия Соловья Эльвире Вихаревой, в котором Соловей заявил, что перед началом вторжения в Украину в резиденции Путина в Сочи провели языческий обряд, в ходе которого шаманы принесли в жертву орла и предсказали Путину победу в войне.

В феврале The Wall Street Journal писал, что теории Соловья могут использоваться Кремлем для того, чтобы заполнить информационный вакуум вокруг Путина сомнительной информацией, создавать ложное ощущение, что он скоро умрет, и дискредитировать независимые СМИ.

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