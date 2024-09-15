закрыть
15 сентября 2024, воскресенье, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Der Spiegel: Путин ездил в Монголию к шаманам

17
  • 15.09.2024, 16:18
  • 10,326
Der Spiegel: Путин ездил в Монголию к шаманам

Диктатору РФ якобы понадобилось благословение шаманов на применение ядерного оружия.

По слухам, который пересказывает бывший журналист «Ъ», экс-главный редактор «Дождя» и писатель Михаил Зыгарь, настоящей целью поездки Владимира Путина в Монголию в начале сентября была встреча с шаманами. По словам Зыгаря, эту версию обсуждают источники, близкие к Кремлю. Своей информацией Зыгарь делится в колонке, опубликованной в авторитетном немецком журнале Der Spiegel, сообщает «Агентство».

Зыгарь пересказывает кремлевские слухи, что Путину понадобилось благословение шаманов на применение ядерного оружия. И якобы Путин вернулся из Монголии довольным, пишет экс-главред «Дождя».

Зыгарь обращает внимание на то, что Монголия и Тува, где Путин побывал до поездки в Улан-Батор, считаются родиной самых мощных шаманов мира. Писатель напоминает, что Путин давно известен своим особым отношением к мистике, в том числе православной.

Перед началом войны с Украиной Путин также консультировался с различными мистиками, пишет Зыгарь со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По словам собеседника, все они предсказывали победу России.

В подтверждение слухов о возможном увлечении Путина шаманизмом Зыгарь упоминает расследование «Проекта», в котором говорится, как во время поездок на Алтай Путин принимал кровавые ванны с экстрактом срезанных рогов алтайских маралов.

Кроме того, в колонке Зыгаря упоминается интервью профессора Валерия Соловья Эльвире Вихаревой, в котором Соловей заявил, что перед началом вторжения в Украину в резиденции Путина в Сочи провели языческий обряд, в ходе которого шаманы принесли в жертву орла и предсказали Путину победу в войне.

В феврале The Wall Street Journal писал, что теории Соловья могут использоваться Кремлем для того, чтобы заполнить информационный вакуум вокруг Путина сомнительной информацией, создавать ложное ощущение, что он скоро умрет, и дискредитировать независимые СМИ.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов