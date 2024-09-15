Der Spiegel: Путин ездил в Монголию к шаманам

Der Spiegel: Путин ездил в Монголию к шаманам17
- 15.09.2024, 16:18
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Диктатору РФ якобы понадобилось благословение шаманов на применение ядерного оружия.
По слухам, который пересказывает бывший журналист «Ъ», экс-главный редактор «Дождя» и писатель Михаил Зыгарь, настоящей целью поездки Владимира Путина в Монголию в начале сентября была встреча с шаманами. По словам Зыгаря, эту версию обсуждают источники, близкие к Кремлю. Своей информацией Зыгарь делится в колонке, опубликованной в авторитетном немецком журнале Der Spiegel, сообщает «Агентство».
Зыгарь пересказывает кремлевские слухи, что Путину понадобилось благословение шаманов на применение ядерного оружия. И якобы Путин вернулся из Монголии довольным, пишет экс-главред «Дождя».
Зыгарь обращает внимание на то, что Монголия и Тува, где Путин побывал до поездки в Улан-Батор, считаются родиной самых мощных шаманов мира. Писатель напоминает, что Путин давно известен своим особым отношением к мистике, в том числе православной.
Перед началом войны с Украиной Путин также консультировался с различными мистиками, пишет Зыгарь со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По словам собеседника, все они предсказывали победу России.
В подтверждение слухов о возможном увлечении Путина шаманизмом Зыгарь упоминает расследование «Проекта», в котором говорится, как во время поездок на Алтай Путин принимал кровавые ванны с экстрактом срезанных рогов алтайских маралов.
Кроме того, в колонке Зыгаря упоминается интервью профессора Валерия Соловья Эльвире Вихаревой, в котором Соловей заявил, что перед началом вторжения в Украину в резиденции Путина в Сочи провели языческий обряд, в ходе которого шаманы принесли в жертву орла и предсказали Путину победу в войне.
В феврале The Wall Street Journal писал, что теории Соловья могут использоваться Кремлем для того, чтобы заполнить информационный вакуум вокруг Путина сомнительной информацией, создавать ложное ощущение, что он скоро умрет, и дискредитировать независимые СМИ.