Советник Зеленского: «Минска-3» не будет

Советник Зеленского: «Минска-3» не будет1
- 15.09.2024, 16:31
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Дмитрий Литвин опроверг «план победы», опубликованный в Bild.
Немецкий таблоид Bild опубликовал якобы «план победы» Владимира Зеленского, предусматривающий заморозку боевых действий на некоторых направлениях фронта. Это фейк – СМИ не видело плана победы и не общались с людьми, причастными к нему, сообщил для LIGA.net Дмитрий Литвин, советник президента Украины по коммуникациям.
«Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил», – заявил Литвин.
По его словам, «Минск-3» или любой другой подобный договор «никто россиянам не подарит» — Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях украинские власти говорят об этом.
Советник акцентировал: для Украины важно, чтобы США поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки.
Этот план изначально представят Штатам, поскольку именно эта страна «способна обеспечить реализацию его наполнения», пояснил Литвин.
Ранее в Bild, со ссылкой на собственную информацию, появились данные, что «план победы» Зеленского якобы включает как требование позволить Украине использовать дальнобойное западное оружие по России, так и «готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта».
Автором публикации в таблоиде является Юлиан Репке — в частности, он же утверждал, что это Украина якобы сама обстреляла Константиновку в сентябре 2023-го. Тогда от российского удара погибли 16 человек, были ранены 33. Служба безопасности Украины сообщала, что оккупанты ударили С-300.