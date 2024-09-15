Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУ

Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУ2
- 15.09.2024, 16:47
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Копенгаген заказал 18 артиллерийских систем «Богдана».
Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок, первые 18 САУ «Богдана» уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ [украинским производителям] на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал он в эфире телеканала «Рада».