Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУ 2 15.09.2024, 16:47

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Копенгаген заказал 18 артиллерийских систем «Богдана».

Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок, первые 18 САУ «Богдана» уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ [украинским производителям] на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

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